Гуляет ветер и растет трава: чиновники прописали воспитанницу детдома в чистом поле

От дома уже ничего не осталось - только адрес. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Бывшая воспитанница детского дома Алина Ермоленко из города Немана Калининградской области стоит в очереди на получение квартиры от государства. При этом штамп в ее паспорте о прописке есть, только вот дома, в котором она прописана, не существует. На его месте растет высокая трава и гуляет ветер…

«Сын весь искусан блохами»

Сегодня 21-летняя Алина с сыном Даниилом (ему 2 года и 7 месяцев) живут в общежитии. Занимают одну комнату – 18 квадратных метров. Общая кухня. Вода только холодная. Батареи еле греют, приходится постоянно пользоваться обогревателем. Блохи, тараканы, мыши.

- Меня врачи ругают, что сын весь искусан. Но что я могу с этим сделать? -вздыхает Алина.

Дом, в котором прописаны Алина с ребенком, принадлежал матери девушки. За пьянство и асоциальный образ жизни ее давно лишили родительских прав. В 2005 году дом официально закрепили за Алиной, спустя два года жилище сгорело, но прописка... осталась! В документах указан адрес: улица Советская, 65, но на деле там - чистое поле.

- Когда сын родился, мы прописывали его по тому же адресу. Я думала, что все в порядке, и паспортистка, видимо, не знала, что дома этого уже нет, - объясняет Алина. - Пока была замужем, мы снимали квартиру. После развода мне ничего не оставалось, как идти в общежитие. Платить за съемную квартиру 10 тысяч рублей и еще «коммуналку» - у меня нет таких средств.

Пока Алина с сыном Даниилом живут в комнате в ощежитии. Фото: СОЦСЕТИ

Получения квартиры Алина ждет уже четыре года и самое удивительное, что очередь для девушки, по ее словам, движется не в начало, а в конец.

- Сначала я была восемьсот какая-то. А недавно звонила – уже 975-я. Не знаю, как такое может быть, - говорит она. - Через Госуслуги написала заявление, что квартиры нет, и, как понимаю, не предвидится. Сколько можно ждать и терпеть! Мне сказали, что поскольку у меня сын, то нужна двухкомнатная. В Калининграде получить жилье даже не надеюсь. Знаю, что предлагают квартиры в Гусеве, Советске, Черняховске, Гвардейске. Я, если честно, на любой город согласна. Хочется, чтобы мы с сыном жили в человеческих условиях. Сына я не могу отдать в детский сад, у него проблемы со здоровьем. Он заходится, бывает, до синевы. Непонятные приступы. Я обращалась к педиатру в поликлинике, прописали ему таблетки, но они не помогают. Говорят, что такие заболевания обследуют, но у меня для этого нет денег. Бесплатное обследование по направлению никто не предлагал. Нам помогает моя мама, которая живет рядом, и мои родные сестры.

Бездействие чиновников

Как связана прописка с правом получить квартиру – понятно. Формально, у Алины есть прописка, а, значит, есть жилье. А если есть жилье, то может, и не надо сильно озадачиваться с получением жилплощади по льготе?

Калининградская облпрокуратура рассмотрела заявление Алины и выступила в защиту ее прав.

- В Немане прокуратура выявила отсутствие контроля со стороны органов опеки и попечительства за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, - говорится в официальном ответе на запрос «Комсомолки». - В результате бездействия должностных лиц администрации Неманского городского округа были грубо нарушены жилищные права лица и ее несовершеннолетнего ребенка.

По поводу странно движущейся очереди на жилье мы обратились за разъяснениями в министерство социальной политики. Там утверждают, что нарушений нет.

- Приказом министерства социальной политики Калининградской области от 29 января 2015 года Ермоленко (Ланяускайте) А.Б. включена в список под номером 1555. По состоянию на начало декабря 2020 года она числится в списке под номером 655, - сообщил нам заместитель министра Алексей Фещак и заверил, что по мере продвижения очереди Алина будет обеспечена жилым помещением: - Перемещение в конец списка не предусмотрено действующим законодательством. Отмечаться в очереди, проходить ежегодную перерегистрацию не требуется!

Также в ведомстве отметили, что если муниципалитет не имеет в распоряжении необходимого жилья, квадратные метры предоставляются в другом населенном пункте в границах Калининградской области. Но с таким заявлением Алина Ермоленко не обращалась.

Прокурорское реагирование

По результатам проверки прокурор Немана внес в адрес главы администрации городского округа представление об устранении нарушений. Прокурор также обратился в суд с иском обязать правительство Калининградской области предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда. Материалы направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки в связи с обнаружением признаков состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).

Открытым пока остается главный вопрос – как скоро Алина в очереди под номером 655 наконец-то получит жилье.

«Комсомолка» будет следить за этой историей.

КОНКРЕТНО

Сколько человек ждут квартиру в Калининградской области?

По данным регионального минсоцполитки, на 4 декабря 2020 года в списке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Калининградской области состоит из 2 269 человек, а право на обеспечение жилыми помещениями наступило у 1684 граждан, достигших 18 лет.

В ВЕРХАХ

Для погашения очереди требуются миллиарды!

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты заявил, что регионы не исполняют обязательства по обеспечению сирот жильем. - Чтобы очередь детей-сирот на получение жилья хотя бы не росла, нужно увеличить расходы по этой статье в два раза, - признал глава Счетной палаты во время заседания Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей.

По его мнению, власти также должны выработать более четкие правила для этой программы

- К сожалению, сегодня в этой очереди на получение жилья [для детей-сирот] стоит 193 тысяч человек у нас в стране, которые уже имеют право на это жилье и пока его получить не могут. В год предоставляется от 25 тысяч до 28 тысяч квартир, но очередь прирастает быстрее, - цитирует Кудрина РБК. - Если бы мы хотели погасить эту очередь в ближайшие годы, нам потребовалось бы 264 миллиарда рублей.