В Калининградской области вырубают более 700 придорожных деревьев

Придорожных аллей в нашей области становится меньше с каждым годом. Фото: Иван МАРКОВ

Неделю назад «Комсомолка» сообщала о начале массовой рубки придорожных аллей в Калининградской области. От жителей региона стало известно о валке деревьев как минимум в трех районах: Багратионовском, Правдинском и Гурьевском. В среду, 9 декабря, из регионального министерства развития инфраструктуры пришел ответ на информационный запрос по этой теме. Оказалось, что масштаб бедствия гораздо больше - власти намерены выпилить больше 700 стволов, признанных специальной комиссией «опасными».

Чиновники напомнили, что еще 20 мая прошлого года при министерстве развития инфраструктуры была создана межведомственная комиссия по обследованию автомобильных дорог, в состав которой вошли представители министерства, калининградский межрайонный природоохранный прокурор, представители областного УГИБДД и министерства природных ресурсов и экологии.

- Комиссия была создана для определения степени риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных с нахождением деревьев вдоль автомобильных трасс, – поясняет министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина. - Главная задача – выявить деревья, которые находятся на опасных участках дорог, на закруглении трассы, мешают обзору автомобилистов и так далее. Члены комиссии выезжают на дороги и обследуют деревья вдоль обочин.

По поводу поселка Заозерье Гурьевского района, рядом с которым, по словам жителей, прошла тотальная вырубка не только аварийных, но и вполне здоровых деревьев, Кукушкина сообщила, что 22 февраля члены комиссии обследовали дорогу «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» протяженностью более 40 километров. Был составлен акт о необходимости вырубки 422 деревьев на отрезке дороги с нулевого по 41-й километр.

Напомним, что отрезок дороги от Заозерья до Заречье, является дублером полесской трассы, где ранее уже провели вырубку. Автомобильный трафик там сложно назвать напряженным, не говоря уже об участке дороги «Заречье-Добрино-Узловое-Заливное», где он практически нулевой.

На этом комиссия не остановилась и приговорила к сносу еще три сотни деревьев, но уже в другом направлении:

- 13 февраля 2020 года комиссия обследовала автомобильную дорогу «Калининград (от п. Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман», протяженностью 179 километров, - продолжает Кукушкина. - По результатам обследования составлен акт о необходимости вырубки деревьев в количестве 318 штук на отрезке дороги с 45 по 224 километр.

Министр отметила, что предписания на снос управлению дорожного хозяйства Калининградской области было выдано управлением ГИБДД. О компенсационных высадках в своем ответе министр не оговорилась.