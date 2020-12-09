Трое калининградцев отдали аферистам 2, 5 миллиона рублей

Потерпевшие послушно переводили деньги несколько часов подряд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Калининградцы с завидной регулярностью продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников. Пока не очень помогает даже выложенный на сайте регионального УМВД России видеоролик с обращением руководителей местных отделений крупнейших банков и заместителя начальника полиции Дмитрия Князева, которые призвали жителей области не верить телефонным звонкам, кем бы не представлялись позвонившие и что бы они не говорили. Вскоре после этого стало известно еще о трех обманутых земляках

- На этот раз потерпевшими оказались взрослые мужчины, работающие в серьезных организациях и занимающие ответственные должности, - сообщила подробности начальник пресс-службе УМВД Светлана Поставничая. – Они лишились в общей сложности более 2,5 миллионов рублей. Как обычно, аферисты представились сотрудниками служб безопасности банков и поведали своим жертвам, что центральный офис подозревает сотрудников одного регионального отделения в мошенничестве. Мол, там на клиентов незаконно оформили кредиты, и для их отмены необходимо подать встречные заявки. А после их одобрения обналичить и перевести деньги на «безопасные» счета.

Легенда про банковское отделение понадобилась для того чтобы убедить простаков не обращаться в свои банки с проверочными звонками. Потерпевшие несколько часов кряду послушно переводили деньги через банкомат на продиктованные счета мобильных телефонов траншами по 10-15 тысяч рублей. Это было нужно мошенникам, чтобы подозрительные операции не были заблокированы настоящими банками.

Короче, 41-летний начальник отдела энергетической компании лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей, 31-летний программист - более 710 тысяч рублей, а 40-летний преподаватель отдал неизвестно кому 720 тысяч с лишним.

- При этом, как сообщили потерпевшие, звонившие знали их персональные данные, номера банковских карт и остатки на счетах, чем и вызвали полное доверие, - добавили в пресс-службе УМВД.

Полицейские еще и еще раз призывают граждан! Если Вам звонят из банка – немедленно кладите трубку! Почти наверняка это будут злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности. Они будут просить взять кредит для отмены ошибочной заявки, перевести сбережения на «безопасные» или «страховые ячейки», установить на смартфон программу удаленного доступа. Ни в коем случае не выполняйте это! Звонят из банка? Крадите трубку!