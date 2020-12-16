Каждый найдет себе занятие: Стало известно, каким будет спортивный парк вокруг стадиона «Калининград»

Администрация стадиона показала, каким будет спортивный парк. Фото: ГАУ Стадион "Калининград"

Летом администрация «Стадиона Калининград» анонсировала строительство спортивного парка на прилегающей территории. Для этого был проведен опрос общественного мнения, чтобы жители рассказали, какие объекты они бы хотели видеть на этой территории.

«В выходные все больше людей стали проводить время на острове Октябрьский: гулять вдоль набережной, кататься на велосипедах и самокатах, заниматься скандинавской ходьбой, кататься на роликах, запускать воздушных змеев и многое другое. Мы хотим сделать отдых здесь более комфортным. Поэтому нам важно знать ваше мнение, чего сейчас не хватает этой территории, как ее сделать интереснее и удобнее», - сообщалось на странице Стадиона в Instagram

В опросе приняли участие 758 человек, самыми популярными предложениями стали беговая дорожка, волейбольная площадка, велотрек и площадка для большого тенниса. Результаты опроса и стали основой для формирования плана создания спортивного парка.

В администрации Стадиона «Комсомолке» сообщили, что первый этап строительства закончится уже в этом году. Около спортивной арены появятся футбольное поле с искусственным покрытие (60x30 метров), 800- метровая беговая дорожка с резиновым покрытием по стилобату.

Также будет достроена многофункциональная площадка. Она расположена возле главного входа (Гейт1). Там будут ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца и открытая площадка для волейбола.

Рядом с площадкой будет обустроен памп-трек, появятся теннисные корты, тюбинговая горка и детская воркаут зона.

«Часть подтрибунных помещений Стадиона переоборудуют в хоккейно-тренировочный центр и в зал для фехтования», - отметили в администрации учреждения.

В крытых помещениях арены разместится спортивный клуб «Наследие». В него войдет футбольная школа «Дети Балтики», а когда откроются зал фехтования и теннисные корты – специализированные спортивные школы по этим направления. Весной следующего года клуб дополнится школой по баскетболу 3x3.

«Часть спортивных площадок будет платными, но большая часть - бесплатными. Для свободного посещения будут памп-трек, многофункциональная спортивная площадка, центр уличного баскетбола с воркаут площадкой, детский воркаут, теннисная стенка и беговая дорожка», - отметили в администрации «Стадиона Калининград».