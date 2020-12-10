Истории первых переселенцев: «Прежде чем засеять поле, нам пришлось собирать погибших солдат»

Мария Алексеевна Свирина и сегодня живет с младшим сыном Юрием и его женой в домике, построенном колхозом «Светлый путь». Фото: Иван МАРКОВ

«Маленького братика немец выкинул в снег»

Когда началась война, Маше Абашиной из села Кривчее Болховского района Орловской области едва успело исполниться 13.

- Немцы к нам они на танках приехали. Мне надо было в шестой класс идти учиться, но школу сразу закрыли. Отцу моему, Алексею Дмитриевичу, было 50 лет, к тому же он сильно ранен был на австрийском фронте еще в Первую мировую. Поэтому на фронт его не призвали. Но он был коммунистом, поэтому к партизанам в лес ушел. Наведывался к нам по ночам, за продуктами. Мы овец держали, вот он одну из них зарежет и унесет. А у мамы, Марфы Варламовны, нас было семеро детей, поэтому она дома осталась и никуда не пошла.

Мария Абашина (в центре) с подругами, 1950-е годы.

Правда, две старшие дочери к тому моменту были уже замужем. Старшему из сыновей - сыну, Грише, исполнилось 14 лет, две другие дочки и еще один сын - Миша были совсем маленькими. Воспитывать их матери помогала Маша.

- Оккупанты на постое были и в нашем доме. Человек семь солдат на полу спали, а мы, все дети, на русской печке сидели. Однажды жителей деревни согнали выбирать старосту, маму тоже вызвали. А я дома осталась с младшим братом, ему тогда всего шесть месяцев исполнилось. Я люльку качала, а Миша кушать, наверное, хотел, потому что плакал сильно. За столом немец сидел, которому посылка с родины пришла. Он шнапс пил, шоколад рядом лежал. Но ребенок-то кричит и не дает развлекаться. Он тогда вскочил, братишку схватил и на улицу в снег выкинул, потом ко мне на печку полез с шоколадкой – изнасиловать хотел, наверное. А за печкой проход такой был, я разутая – туда, об чугун нос разбила, вот у меня и сейчас отметина. - Так босиком по снегу к хромой бабке Марихе, убежала, все лицо в крови было. Миша жив остался, крик соседка услышала и забрала брата к себе домой. А немца того я больше не видела.

Голод на новом месте

К концу 1943 года Красная армия выбила немцев из Болховского района.

- Но они, когда уезжали, людей с собой угоняли, дома поджигали. Мы во ржи спрятались, а то бы и нас угнали. Там и ночевали, хотя дом наш уцелел. А потом, когда каски наших солдат увидели, поняли, что можно перестать прятаться и домой идти.

Старший брат Григорий, после освобождения из оккупации призванный в армию, с войны не вернулся – погиб в Литве 1 февраля 1945 года. Он был заряжающим в расчете 45-миллиметрового противотанкового орудия.

- Нам потом рассказывали, что самолет немецкий полетел, ему крикнули: «Гриша, ложись!» А он якобы сказал: «Чему быть, того не миновать». В него осколок попал, брат совсем немного до Победы не дожил.

В разрушенной Орловской области после войны начался голод, и глава семьи принял решение перебираться на запад.

- Мы приехали в Гумбиннен (сегодня Гусев - Ред.) осенью 1946 года. Нас встречали на машинах. Отца сразу назначили, председателем колхоза «Сталин» (потом переименовали в «Светлый путь» - Ред.). Он же партийный, поэтом отказаться не мог. И меня везде первой посылал, чтобы за мной люди шли: косить надо было – косила, копать – копала. Работали подолгу. Как солнышко взойдет, уже на работу бежим. Не проспать было, потому что в пять утра бригадир колотил в такую железку - повсюду слышно. Так что, к шести часам все уже при деле. Тракторов не было, лопатками землю копали. Но потихоньку-потихоньку колхоз расширялся. Вскоре ферма появилась, где я и телятницей, и дояркой работала.

Егор и Мария Свирины. Фото: семейный архив.

С собой семья переселенцев почти ничего не взяла, кроме небольшого количества теплых вещей. А главным богатством была корова.

- Когда мы приехали, все вокруг заросшее полынью было. Отцу на хуторе, рядом с которым был поселок Поречье, что за железной дорогой отсюда (сегодня Мария Алексеевна живет в поселке Лермонтово Гусевского района – Ред.), дали двухквартирный дом. Там мы и жили. Хорошие у немцев дома были. Вот я все не могу понять, зачем им была нужна эта война, зачем они пошли на Россию? Они же хорошо жили!

Убегая от голода на Орловщине, Абашины не думали, что он застигнет их на новом месте.

- Есть поначалу было почти что нечего. Помощь, конечно оказывали, но небольшую совсем – муку давали. Приходилось постоянно за продуктами в Литву ездить, в Кибартай. Картошку там же покупали, чтобы посадить. У нас же ничего не было, приехали практически с пустыми руками.

Страшная «уборочная» перед посевной

- В первую зиму, к тому же, очень холодно было, нам повезло, что поселились мы у леса, - продолжает Мария Алексеевна. - Отец с матерью за дровами ходили. Вязанку нарубят, принесут, истопят. Потом все начали русские печки делать вместо маленьких голландок. Так привычнее было. С того хутора мы переехали в здание немецкой школы, оно до сих пор целое в Поречье стоит.

Первая посевная на новой земле началась с расчистки полей, по которым всего год назад прокатилась война.

- Сначала мы убитых солдат собирали. Страшное дело! Военные выделили лошадей, мы трупы на телеги грузили и везли в Фурманово, где в две могилы закапывали: немцев – в одну, русских – в другую. Немцев по зеленым шинелям узнавали, наших - по желтым. Я почему-то хорошо запомнила одного мертвого немца, который сидел в окопе. А вообще погибших очень много лежало. Боеприпасы также найти было легко. Один из наших парней разряжал мины, так одна взорвалась и руку ему оторвало.

Отношения с остававшимся в районе немецким населением, по словам Марии Алексеевны, были, скорее, натянутыми.

- Кое-где они еще оставались, а потом их всех постепенно в Германию отправили. На нашем хуторе из пяти домов немцев вообще не было, но в соседних еще жили. Но, вообще-то, они такие же люди были, как и мы. Простые. Вражды у нас с ними не было, но и не дружили.

Двое с оружием

Вместе с переселенцами в бывшую Восточную Пруссию из России переехали и традиции деревенских посиделок.

- С мужем моим, Егором Свириным, я на нашем хуторе познакомилась, он тоже орловский, из соседней деревни Хохолева (сегодня там проживают всего два человека – Ред.). Вместе с нами в 1946 году приехал. До этого два года в Австрии провел, куда его немцы угнали. Клуба не было, поэтому ходили по домам: в эту субботу или воскресенье танцы в одном, в следующую – в другом. На балалаечке играли, имелись и гармонисты. Однажды пришли какие-то двое, говорили по-русски. Думаю, это предатели какие-то, потому что их не знал никто. Они всю молодежь пострелять хотели, но с нами в доме солдат был, он выхватил оружие и выгнал их. А вот куда они убежали, не знаю, больше их никто не видел.

Супруги Свирины с дочкой Галиной. Фото: семейный архив.

Мария Алексеевна Свирина родила четверых детей, и сегодня живет с младшим сыном Юрием и его женой в домике, построенном колхозом «Светлый путь» - тем самым, первым председателем которого был отец нашей героини.