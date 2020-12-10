Калининградского школьника наградили медалью «Доблесть и отвага»

В сложной ситуации Ваня Веригин не растерялся и проявил настоящее мужество. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сегодня, 10 декабря заместитель руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Евгений Козырецкий вручил 9-летнему Ивану Веригину ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Этой награды школьник из поселка Корнево Багратионовского района удостоился за спасение людей из огня.

Все произошло 4 апреля этого года в квартире многодетной семьи Веригиных на втором этаже одного из домов поселка. Причиной пожара, как было установлено позже, стал выпавший из печки уголек. В этот момент взрослые отсутствовали (мать только что вышла купить продукты в приехавшей автолавке), дома оставались лишь четверо детей, из которых Ваня был самым старшим. Первой заметила неладное 4-летняя София, которая принялась звать на помощь.

- Иван по-взрослому оценил ситуацию, не запаниковал, сначала попытался водой затушить разгорающееся пламя, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. - Однако, поняв, что огонь быстро усиливается, и становится нечем дышать, посадил младшего брата на спину, взял за руку 2-летнюю сестру, спустился с ними по лестнице на первый этаж и вывел на улицу. София от испуга спряталась за шторой в комнате, где ее и нашла мама, которая увидела дым и прибежала домой.

В результате единственным пострадавшим на пожаре оказался Ваня, который получил небольшие ожоги рук, когда выносил брата и сестру из горящего дома. Евгений Козырецкий отдельно поблагодарил мать мальчика - Веру Веригину за то, что она воспитала такого достойного сына.