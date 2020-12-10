«5 дней в окружении без еды и воды отбивал свой танк от врагов»: под Калининградом нашли награду героя-танкиста

Восточная Пруссия, март 1945 года. В одной из таких тридцатьчетверок воевал механиком-водителем Степан Булыгин. Фото: waralbum.ru

Под Калининградом - новая находка. Поисковики отряда «Совесть» в ходе разведки в Зеленоградском районе в радиусе одного километра обнаружили сразу четыре воинских награды: ордена Красного знамени и Красной звезды, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». По словам руководителя поискового отряда Руслана Хисамова, все четыре награды были найдены по отдельности, и останков солдат рядом не было. На сегодняшний день удалось узнать, кому принадлежал орден Красного знамени. Его владелец, как оказалось, был стрелком 234-й отдельной армейской штрафной роты и погиб 3 марта 1945 года. Однако до этого красноармеец Степан Александрович Булыгин совершил невероятный подвиг, в результате чего даже был представлен к звезде Героя Советского Союза.

Бои на Нарве

О личной жизни Степана Булыгина известно совсем немного: родился в 1911 году в селе Медведка Бузулукского района Чкаловской области, с 1933 года проходил срочную службу. Второй раз в Красную армию он был призван 17 сентября 1941 года, а на фронт, судя по документам, попал только в 1942 году. Большую часть времени Булыгин провел на Ленинградском фронте, там он получил тяжелое ранение в 1942 году и там же был впервые награжден (ему вручили медаль «За отвагу»).

4 марта 1944 года во время боя за расширение плацдарма на западном берегу реки Нарва, в районе эстонской деревушки Сиргала, старшина Степан Булыгин, будучи механиком-водителем танка Т-34 185-го отдельного танкового полка, умело вел свою боевую машину и способствовал уничтожению противотанковой пушки противника вместе с расчетом. четырех ДЗОТов. пяти ручных пулеметов и группы гитлеровцев, пытавшихся поджечь советские танки.

5 дней в окружении

Летом того же года старшина Булыгин воевал уже во 2-м отдельном танковом батальоне 30-й гвардейской отдельной Выборгской танковой бригады, 21-й армии. Во время боев за Выборг он совершил уникальный подвиг.

Тридцатьчетверка, где Булыгин также был механиком-водителем, одной из первых ворвалась в Выборг и гусеницами уничтожила 3 миномета, 2 противотанковых ружья, 1 бронетранспортер и свыше 70 солдат и офицеров противника. А далее были тяжелые бои с финнами и гитлеровцами за Карельский перешеек, более известные как сражение при Тали – Ихантала (по оценкам финнов, здесь советская сторона потеряла более 300 танков и около 280 самолетов).

Благодаря найденному ордену Красного знамени удалось установить личность героя. Фото: Руслан Хисамов

- В боях за опорный пункт противника Иохантала (так в документе – Ред.) танк механика-водителя Булыгина один из первых ворвался в деревню Иохантала, захватил перекресток дорог, который имеет весьма важное стратегическое значение, тем самым выполнил поставленную командиром бригады боевую задачу, - говорится в наградном листе. - Вражеским снарядом была перебита гусеница танка, несмотря на интенсивный автоматно-минометный огонь противника товарищ Булыгин вылез из танка и смог быстро восстановить перебитую гусеницу, продолжая выполнять последующую задачу закрепления занятого участка.

А вот что было дальше, больше похоже на остросюжетный боевик.

- Вследствие отсутствия наших пехотных частей, танк оказался отрезанным и окруженным, но товарищ Булыгин продолжал вести интенсивный огонь со всех видов оружия танка, уничтожая живую силу и технику противника, не давая возможности подойти к танку, - говорится в наградном листе. - В течение 5 суток (120 часов) товарищ Булыгин находился в танке без питания и воды, продолжая вести огонь по противнику. Когда вышли боеприпасы, товарищ Булыгин забрал гранаты и вышел через десантный люк. В течение одного дня оборонял свой танк, не давая возможности подползти автоматчикам.

В звании Героя Советского Союза отказали

Документ заканчивается списком. Всего, находясь в окружении, гвардии старшина Булыгин уничтожил 2 миномета, одно противотанковое орудие, 3 противотанковых ружья, 2 ДЗОТа с пулеметной прислугой и свыше 70 солдат и офицеров.

Командир 2-го отдельного танкового батальона гвардии майор Евтушенко предложил присвоить Булыгину звание Героя Советского Союза. Гвардии подполковник Соколов, командовавший 30-й гвардейской отдельной Выборгской танковой бригадой, поддержал это решение, а вслед за ним подписи поставил командующий бронетанковыми и механизированными войсками 21-й армии гвардии полковник Иосиф Шпиллер. Согласился с этим решением и военный совет армии, однако Булыгин по каким-то непонятным причинам получил только орден Красного знамени.

Штрафная рота и гибель

А далее, уже во время боев в Восточной Пруссии, начались еще более странные вещи. 10 февраля герой был отправлен из танкистов в стрелки 197-го армейского запасного стрелкового полка 28 армии 3 Белорусского фронта. После этого старшину разжаловали в рядовые и направили в 234-ю отдельную штрафную роту, где он и погиб в 250 метрах севернее населенного пункта Конрадсвальде (ближайший ныне существующий поселок Мушкино – Ред.). В донесении говорится, что труп красноармейца Булыгина остался на территории, занятой противником.

При каких обстоятельствах гвардии старшина Булыгин был разжалован и направлен в штрафную роту пока неизвестно. Зато известно, что в Чкалове (сегодня Оренбург – Ред.) у него осталась жена Екатерина Ильинична Булыгина.

- Булыгин увековечен на мемориальном комплексе в поселке Ладушкино, - сообщил «Комсомолке» руководитель Калининградской региональной общественной организации «Наказ» Дмитрий Востриков. – Но это вовсе не значит, что тело его найдено. Орден Булыгина был обнаружен совсем в другом месте, так как он и не мог иметь его при себе – штрафники были обязаны сдать награды. Что касается проступка, из-за которого старшина был разжалован в рядовые, то мы сможем узнать о нем только после того, как найдем родственников Булыгина. Дело в том, что решение о разжаловании принимал военный трибунал, и с соответствующими документами могут ознакомиться только родственники погибшего солдата.

Руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов добавил, что к поискам родственников уже приступили.