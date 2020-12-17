Дом в стиле баухаус на ул. Марины Расковой в Калининграде решили не продавать

Против сноса довоенного здания выступила общественность Фото: Иван МАРКОВ

Депутаты Облдумы отказались включать в план приватизации довоенный дом на улице М. Расковой в Калининграде, в котором размещается поликлиника горбольницы №2. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в четверг, 17 декабря.

С инициативой исключить дом из плана приватизации выступил бюджетный комитет, который рассмотрел этот вопрос перед заседанием Облдумы. Председатель комитета Валерий Фролов отметил, что решение продать дом «недостаточно проработанное и нужно глубокое изучение этого вопроса».

«С учетом позиции Общественной палаты, вы вносим поправку об исключении этого объекта из прогнозного плана приватизации, - сказал он. - С нами согласился руководитель Корпорации развития Калининградской области». Большинством голосов поправка была одобрена.

Напомним, накануне этот вопрос более двух часов обсуждался на заседании Общественной палаты, в ходе которого общественники решили рекомендовать парламенту снять этот вопрос с повестки. В частности, член палаты Соломон Гинзбург заявил, что «от управленческого решения «элитный жилой дом место поликлиники» веет неприкрытой коррупцией».

Ранее сообщалось, что исторический дом планируют передать Корпорации развития Калининградской области, а затем снести и построить на его месте шестиэтажный 36-квартирный дом с помещениями для поликлиники. Областные власти заявляли, что здание находится в неудовлетворительном состоянии что подтверждается результатами технической экспертизы.