Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 декабря 2020 года

За сутки вновь выявили более 200 заразившихся.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области выявили 203 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 441 человек. Нарастающим итогом обследовали 398 637 (+3061) человек, 10 217 человек выздоровели (+261), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5885 человек (-8).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 41 пенсионер;
- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 16 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 15 сотрудников образовательных учреждений;
- 13 неработающих
- 12 работников торговли и общественного питания;
- 8 учащихся (школы №6, №56, лицей №49, «Ганзейская ладья» в Калининграде,школа Пионерского, школа № 1 Светлого, Лицей №5 Советска, Лицей №7 Черняховска);
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 воспитанника д/с №2, № 44, №115, №122 Калининграда;
- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 3 студента ( РАНХиГС, училище олимпийского резерва)
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 2 ребенка до года и 1,5 лет;
- 1 постоялец и 3 сотрудников психоневрологического интерната Советска;
- сотрудник предприятия бытовых услуг;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник с/х предприятия;
В структуре заразившихся- 149 человек с симптомами ОРВИ, у 43 пациентов - пневмония, 11 бессимптомных случаев.