Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 декабря 2020 года

За сутки вновь выявили более 200 заразившихся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области выявили 203 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 441 человек. Нарастающим итогом обследовали 398 637 (+3061) человек, 10 217 человек выздоровели (+261), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5885 человек (-8).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 41 пенсионер;

- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 16 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 13 неработающих

- 12 работников торговли и общественного питания;

- 8 учащихся (школы №6, №56, лицей №49, «Ганзейская ладья» в Калининграде,школа Пионерского, школа № 1 Светлого, Лицей №5 Советска, Лицей №7 Черняховска);

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 воспитанника д/с №2, № 44, №115, №122 Калининграда;

- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 3 студента ( РАНХиГС, училище олимпийского резерва)

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 ребенка до года и 1,5 лет;

- 1 постоялец и 3 сотрудников психоневрологического интерната Советска;

- сотрудник предприятия бытовых услуг;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник с/х предприятия;

В структуре заразившихся- 149 человек с симптомами ОРВИ, у 43 пациентов - пневмония, 11 бессимптомных случаев.