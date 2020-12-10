Коронавирусный сезон «Балтики»: Вылет из Кубка, пустые трибуны и война с судьями

«Балтийцы» пока не отличаются стабильностью результатов, зато регулярно попадают в громкие истории. Фото: fc-baltika.ru

В минувшую субботу победой над «Акроном» (2:0) калининградская «Балтика» завершила выступление в 2020 году и вместе с остальными командами отправилась на каникулы. Из-за коронавируса сезон получился скомканным - стартовал позже обычного, впервые в истории в ФНЛ растянулся до декабря, проходит почти без зрителей. Тем не менее, ожидания болельщиков, остаются максимально высоки. «Балтика» сохранила костяк основного состава и тренерский штаб, с которыми изрядно пошумела в прошлом чемпионате, поэтому логично рассчитывать на обещанную борьбу за попадание в Премьер-лигу. Увы, пока дела идут не так, как мы себе это представляли. Или...только кажется?

Про результаты

Прошлый сезон многим из нас запомнился рекордной серией из 14 матчей без поражений подряд, которую выдала «Балтика». Сейчас такой фантастической стабильности нет, но фокус в том, что на выходе результаты получились практически одинаковыми. До зимней паузы в 2019 году балтийцы успели одержать 11 побед и потерпели 8 поражений - и это ровно столько же, сколько в 2020-м. Очков в копилке тогда было 39, теперь - 40 (правда, сейчас команда провела на один матч больше).

Формально «Балтика» уходит на перерыв, расположившись на 9-м месте в турнирной таблице. Год назад она была выше - на 7-й строчке (и там же в итоге финишировала). Однако, если хорошенько присмотреться, сегодня позиция все-же лучше: калининградцы имеют одинаковое количество очков с соседями и, фактически, делят с ними 6-е место. Беспокойство вызывает разница с лидерами. Если зимой 2019-го «Балтика» отставала от первого места на 13 очков , то сейчас на 18. С четвертым местом, дающим право на стыковые матчи с командами Премьер-лиги, разрыв составлял 9 очков, сейчас - 13. После возобновления чемпионата придется сильно попотеть, чтобы исправить такое незавидное положение.

Не порадовали сердца болельщиков и выступления в Кубке России, где уже в 1/64 финала балтийцев разгромил московский «Велес» (4:1). В клубе поспешили заверить, что ставка сделана на первенство ФНЛ, поэтому-то в стартовый состав и не попали многие ключевые игроки. При этом главный тренер Евгений Калешин все-таки написал публичное письмо с «искренними извинениями».

Сдают нервы

В руководстве «Балтики» одной из причин неудач этого сезона называют обилие судейских ошибок. Недовольство работой арбитров уже привело к скандалам. После проигранного матча с «Нефтехимиком» (0-1) за оскорбления судьи Евгений Калешин был оштрафован на 100 тысяч и дисквалифицирован на три игры. Точкой кипения стала домашняя встреча с московским «Торпедо» (0:0), во время которой балтийцам показали шесть желтых карточек и не засчитали гол. Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев в интервью порталу Sportbox.ru заявил, что из-за подобных решений команда не досчиталась «кучи очков», а уровень судейства в ФНЛ назвал «трещиной с задницей». Еще дальше пошел руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян. Он опубликовал в Инстаграме обращение к судье матча с «Торпедо» Юнусу Кошко, назвал того подлецом и предложил встретиться один на один. Руководство клуба такой жест официально осудило.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС позже признала, что Кошко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» на 45-й минуте игры, но вторую желтую Валенсии (из-за которой футболист был удален) назвали справедливой. С решением арбитра не засчитывать мяч калининградцев в ворота «Торпедо» комиссия тоже согласилась.

Старые цели

Несмотря на непростое турнирное положение, в «Балтике», похоже, полны оптимизма.

- Перед началом сезона у меня состоялся разговор с председателем правления клуба, главой региона Антоном Алихановым. Мы определили цель побороться за зону «стыков» и договорились в случае положительной динамики обсудить наши стратегические шаги зимой, - рассказал в одном из интервью Тажутдин Качукаев.- У нас стабильный бюджет, который позволяет бороться за высокие места, однако мы — не Самара и не Оренбург. В финансовом плане мы на одной ступени с четырьмя-пятью клубами ФНЛ, но при этом нацелены на максимальный результат. В премьер-лигу выйдем не для того, чтобы занимать последние места и впадать от этого в депрессию.

Насколько «Балтике» удастся реализовать эти планы в жизнь, мы узнаем только через два месяца. 27 февраля команда возобновит сезон на стадионе «Калининград», где примет «Краснодар-2».

КСТАТИ

Что с посещаемостью?

Из-за пандемии на первых мачтах «Балтики» власти разрешили заполнять не более 10% мест, а с августа «квоту» увеличили до 20%. Соскучившиеся болельщики поначалу выкупали все билеты под ноль, однако потом интерес угас. На последних играх при разрешенных 7000 мест занятыми были не больше 4000-5000. Впрочем, виной тут не только результаты команды - ситуация с коронавирусом в ноябре заметно ухудшилась, и многих это обстоятельство тоже удержало от похода на стадион. Итоговые цифры выглядят так: 11 домашних матчей этого сезона в сумме посетили 50 838 человек (4621 в среднем на игре). Год назад до зимнего перерыва «Балтика» провела в Калининграде 12 встреч, которые посмотрели 75 305 болельщиков (6275 в среднем). Разница в 33%, с учетом нынешнего «коронавирусного» лимита, не такая уж и большая.