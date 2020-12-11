Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 декабря 2020 года

За сутки обследовали еще 3188 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области выявили 218 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 659 человек. Нарастающим итогом обследовали 401 825 (+3188) человек, 10 406 человек выздоровели (+189), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5887 человек (+2).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 34 пенсионера;
- 31 медицинский работник, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 23 постояльца психоневрологического интерната Советска;
- 18 учащихся (школы №9, №13, №24, №36, №38, №43, №57, лицей №17, гимназия №32, Православная Гимназия в Калининграде, школа №1 и №6, гимназия №2 в Черняховске, Побединская школа, гимназия в Гурьевске);
- 18 сотрудников образовательных учреждений;
- 14 неработающих;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 работников торговли;
- 5 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 воспитанника д/с №57 Калининграда, д/с №16 Балтийска и д/с №1 Черняховска;
- 3 студента (БФУ, Калининградский бизнес-колледж);
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника санаторных учреждений;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности.
В структуре заразившихся- 158 человек с симптомами ОРВИ, у 43 пациентов - пневмония, 17 бессимптомных случаев.