Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 декабря 2020 года

За сутки обследовали еще 3188 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области выявили 218 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 659 человек. Нарастающим итогом обследовали 401 825 (+3188) человек, 10 406 человек выздоровели (+189), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5887 человек (+2).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 34 пенсионера;

- 31 медицинский работник, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 23 постояльца психоневрологического интерната Советска;

- 18 учащихся (школы №9, №13, №24, №36, №38, №43, №57, лицей №17, гимназия №32, Православная Гимназия в Калининграде, школа №1 и №6, гимназия №2 в Черняховске, Побединская школа, гимназия в Гурьевске);

- 18 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 неработающих;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 работников торговли;

- 5 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 воспитанника д/с №57 Калининграда, д/с №16 Балтийска и д/с №1 Черняховска;

- 3 студента (БФУ, Калининградский бизнес-колледж);

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника санаторных учреждений;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности.

В структуре заразившихся- 158 человек с симптомами ОРВИ, у 43 пациентов - пневмония, 17 бессимптомных случаев.