Елена Дятлова: Между Кенигом и Каликом я выбираю Калик

Елена Дятлова впервые пришла в студию радио "КП" в статусе главы городской администрации.
Фото: Александр КАТЕРУША
В пятницу, 11 декабря, Елена Дятлова побывала в гостях утреннего радиошоу «Говорит Калининград» на радио «КП». Была бодра и уверенна.
- Я встаю рано, и даже в выходные дни. Это уже привычка. У меня будильник на 5:30, звонит три раза. После первого раза я просыпаюсь и у меня есть время еще полежать в постели и о чем-то подумать, а встать - после третьего звонка! – призналась глава администрации.
Отправляясь на работу в автомобиле, Елена Ивановна предпочитает не слушать музыку, а наблюдать:
- Из окна автомобиля я смотрю на улицы города. В этот момент нужно проверить, убрана ли листва, есть ли снег на дорогах. Работа начинается в машине…
Уже на рабочем месте, в здании мэрии Елена Дятлова предпочитает смотреть в окно, но не открывать его – мешают выхлопы автомобилей.
- Это личный дискомфорт. Теперь у меня есть большое устремление сделать общественный транспорт Калининграда экологичным. Открыть окно на площади Победы невозможно! – говорит она.
Есть у сити-менеджера и мысли об ограничении въезда в город.
- Нужно ли ограничивать въезд транспортных средств в центр Калининграда? Поймем и определимся с концепцией, когда ответим на вопрос: «Калининград для людей или для автомобилей?», - рассуждает Елена Дятлова, отмечая, что многие решения вытекают из общественного согласия власти и жителей города.
Про снег
- В Калининград таки пришел снег. В декабре это бывает (улыбается). Я рада, что коммунальные службы оказались к этому готовы. Город начали чистить еще в четверг. Мы прошли ночь нормально и утром дороги чистые. Дворники выходят в 5 утра. Калининградцы, приходите работать дворниками! Там есть вакансии. Я готова трудоустроить всех.
О поликлинике на Расковой
- На этой улице должна быть поликлиника. Должна ли быть в том здании и в тех помещениях, что и сейчас? Нет, не должна. Нам, мэрии и правительству, необходимо делать новые помещения и размещать там поликлинику. Нынешние помещения не адаптированы для поликлиники. Как больному человеку, например, подниматься на третий этаж? Для меня главное, чтобы на этой улице осталась поликлиника и чтобы она была в помещениях, предназначенных для приема людей.
Напомним, здание детской поликлиники на улице Марины Расковой планируют снести и построить 36-квартирный жилой дом. Первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Эти планы возмутили тех, кто считает довоенную постройку в стиле баухаус частью культурного наследия города. Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.
Про ремонт на Рокоссовского
- Никто не запрещает подрядчику совершать трудовой подвиг и работать в три смены, в том числе и в ночную. Страшного я не вижу ничего. Нормальная работа. Объект, конечно, будет приниматься с учетом качетсва. Некачественные работы приняты не будут. Качество сейчас не страдает, потому что нет сильных минусовых температур. Поэтому укладывать плитку можно.
- Интересно, почему нужно работать в три смены, а перед этим ковыряться двумя лопатами. Это русская традиция аврала? Без аврала никак не можем? – поинтересовались ведущие.
- Да, наверное, потому что мы живем в России. Мы не умеем работать планомерно, но умеем совершать подвиги.
Про Эстакадный мост
- Есть планы по ремонту эстакады. В этом году необходимо сделать обследование, чтобы понять, как можно минимальными деньгами произвести максимальный ремонт.
Нужно построить автомобильный мост на улице Буткова вдоль железнодорожного моста, и только после этого ставить на капитальный ремонт эстакадный мост на Ленинском проспекте. В противном случае мы полностью парализуем город. Здесь нет простого решения, это длинный путь.
Про очереди на землю для многодетных
- Очередь большая – более трех тысяч человек. Мы, к сожалению, крайне мало выставляем участков – в районе 50 в год. Последние 23 будут выставлены во второй половине декабря. Там большие требования к инфраструктуре. Мы не можем отдать зеленое поле, а должны отдать земельные участки, к которым подведена инфраструктура. У многодетных есть возможность вместо участков взять денежную компенсацию до 300 тысяч. В работе сейчас чуть более 700 участков. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно большее количество участков было отдано многодетным семьям.
О парке у Башни «Врангель»
- Парк в районе улиц Пролетарской и Ракитной меня беспокоит. Заезжают туда машины, деревья гибнут, и никто на это не обращает внимания, - высказался слушатель.
- Обращаем внимание. Создана комиссия. Будем работать по выходным. Есть определенные сложности. Люди, которые там находятся, не всегда бывают в адекватном состоянии. Понимаем, знаем. Только вчера это обсуждали. Только вчера планировали будущий выход администрации, сотрудников правительства и правоохранительных органов для того, чтобы решать этот вопрос. Будем принимать меры!
Про СНТ
- Я против геноцида СНТ в Калининграде. Однако, город развивается и там, где мы прокладываем новые дороги, где строим объекты социального значения, там будет изъятие земельных участков и домов путем выкупа. Это для того, чтобы город развивался и еще раз подчеркиваю, что геноцида СНТ не будет.
Об отдыхе
- Я расслабляюсь после работы так – люблю читать все и не важно, что именно. Главное процесс. Знаете, когда ребенок засыпает, он чмокает соску… Вот у меня примерно такое же ощущение. Не могу заснуть, пока не возьму в руки книгу.
Я – молодой глава в силу возраста и в силу двухмесячной работы в должности. Накануне, например, я смотрела лекции Щедровицкого (известный методолог - Ред.), а потом читала фантастику.
ОПРОСНИК «КП»
В прямом эфире Елене Дятловой устроили блиц-интервью. Вот как она отвечала.
- Кант или Гофман?
- Гофман.
- Брусчатка или асфальт?
- Микс.
- Верхнее или Нижнее озеро?
- Улица Пролетарская.
- Калик или Кениг?
- Калик.
- ФК «Балтика» или ВК «Локомотив»?
- Женщины в движении краше. «Локомотив».
- Снос хрущевок в центре или капитальный ремонт?
- Реновация старых школ.
- Светлогорск или Зеленоградск?
- Светлогорск. Я там родилась.
- Московский район или Балтрайон?
- Для меня есть и то, и то название. Вернуть ли название Балтрайон? Давайте сначала наведем порядок, а потом будем переименовывать улицы и района.
- Юрий Маточкин или Леонид Горбенко?
- Юрий Маточкин.
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