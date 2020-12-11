Елена Дятлова: Между Кенигом и Каликом я выбираю Калик

Елена Дятлова впервые пришла в студию радио "КП" в статусе главы городской администрации. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу, 11 декабря, Елена Дятлова побывала в гостях утреннего радиошоу «Говорит Калининград» на радио «КП». Была бодра и уверенна.

- Я встаю рано, и даже в выходные дни. Это уже привычка. У меня будильник на 5:30, звонит три раза. После первого раза я просыпаюсь и у меня есть время еще полежать в постели и о чем-то подумать, а встать - после третьего звонка! – призналась глава администрации.

Отправляясь на работу в автомобиле, Елена Ивановна предпочитает не слушать музыку, а наблюдать:

- Из окна автомобиля я смотрю на улицы города. В этот момент нужно проверить, убрана ли листва, есть ли снег на дорогах. Работа начинается в машине…

Уже на рабочем месте, в здании мэрии Елена Дятлова предпочитает смотреть в окно, но не открывать его – мешают выхлопы автомобилей.

- Это личный дискомфорт. Теперь у меня есть большое устремление сделать общественный транспорт Калининграда экологичным. Открыть окно на площади Победы невозможно! – говорит она.

Есть у сити-менеджера и мысли об ограничении въезда в город.

- Нужно ли ограничивать въезд транспортных средств в центр Калининграда? Поймем и определимся с концепцией, когда ответим на вопрос: «Калининград для людей или для автомобилей?», - рассуждает Елена Дятлова, отмечая, что многие решения вытекают из общественного согласия власти и жителей города.

Про снег

- В Калининград таки пришел снег. В декабре это бывает (улыбается). Я рада, что коммунальные службы оказались к этому готовы. Город начали чистить еще в четверг. Мы прошли ночь нормально и утром дороги чистые. Дворники выходят в 5 утра. Калининградцы, приходите работать дворниками! Там есть вакансии. Я готова трудоустроить всех.

О поликлинике на Расковой

- На этой улице должна быть поликлиника. Должна ли быть в том здании и в тех помещениях, что и сейчас? Нет, не должна. Нам, мэрии и правительству, необходимо делать новые помещения и размещать там поликлинику. Нынешние помещения не адаптированы для поликлиники. Как больному человеку, например, подниматься на третий этаж? Для меня главное, чтобы на этой улице осталась поликлиника и чтобы она была в помещениях, предназначенных для приема людей.

Напомним, здание детской поликлиники на улице Марины Расковой планируют снести и построить 36-квартирный жилой дом. Первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Эти планы возмутили тех, кто считает довоенную постройку в стиле баухаус частью культурного наследия города. Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

Про ремонт на Рокоссовского

- Никто не запрещает подрядчику совершать трудовой подвиг и работать в три смены, в том числе и в ночную. Страшного я не вижу ничего. Нормальная работа. Объект, конечно, будет приниматься с учетом качетсва. Некачественные работы приняты не будут. Качество сейчас не страдает, потому что нет сильных минусовых температур. Поэтому укладывать плитку можно.

- Интересно, почему нужно работать в три смены, а перед этим ковыряться двумя лопатами. Это русская традиция аврала? Без аврала никак не можем? – поинтересовались ведущие.

- Да, наверное, потому что мы живем в России. Мы не умеем работать планомерно, но умеем совершать подвиги.

Про Эстакадный мост

- Есть планы по ремонту эстакады. В этом году необходимо сделать обследование, чтобы понять, как можно минимальными деньгами произвести максимальный ремонт.

Нужно построить автомобильный мост на улице Буткова вдоль железнодорожного моста, и только после этого ставить на капитальный ремонт эстакадный мост на Ленинском проспекте. В противном случае мы полностью парализуем город. Здесь нет простого решения, это длинный путь.

Про очереди на землю для многодетных

- Очередь большая – более трех тысяч человек. Мы, к сожалению, крайне мало выставляем участков – в районе 50 в год. Последние 23 будут выставлены во второй половине декабря. Там большие требования к инфраструктуре. Мы не можем отдать зеленое поле, а должны отдать земельные участки, к которым подведена инфраструктура. У многодетных есть возможность вместо участков взять денежную компенсацию до 300 тысяч. В работе сейчас чуть более 700 участков. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно большее количество участков было отдано многодетным семьям.

О парке у Башни «Врангель»

- Парк в районе улиц Пролетарской и Ракитной меня беспокоит. Заезжают туда машины, деревья гибнут, и никто на это не обращает внимания, - высказался слушатель.

- Обращаем внимание. Создана комиссия. Будем работать по выходным. Есть определенные сложности. Люди, которые там находятся, не всегда бывают в адекватном состоянии. Понимаем, знаем. Только вчера это обсуждали. Только вчера планировали будущий выход администрации, сотрудников правительства и правоохранительных органов для того, чтобы решать этот вопрос. Будем принимать меры!

Про СНТ

- Я против геноцида СНТ в Калининграде. Однако, город развивается и там, где мы прокладываем новые дороги, где строим объекты социального значения, там будет изъятие земельных участков и домов путем выкупа. Это для того, чтобы город развивался и еще раз подчеркиваю, что геноцида СНТ не будет.

Об отдыхе

- Я расслабляюсь после работы так – люблю читать все и не важно, что именно. Главное процесс. Знаете, когда ребенок засыпает, он чмокает соску… Вот у меня примерно такое же ощущение. Не могу заснуть, пока не возьму в руки книгу.

Я – молодой глава в силу возраста и в силу двухмесячной работы в должности. Накануне, например, я смотрела лекции Щедровицкого (известный методолог - Ред.), а потом читала фантастику.

ОПРОСНИК «КП»

В прямом эфире Елене Дятловой устроили блиц-интервью. Вот как она отвечала.

- Кант или Гофман?

- Гофман.

- Брусчатка или асфальт?

- Микс.

- Верхнее или Нижнее озеро?

- Улица Пролетарская.

- Калик или Кениг?

- Калик.

- ФК «Балтика» или ВК «Локомотив»?

- Женщины в движении краше. «Локомотив».

- Снос хрущевок в центре или капитальный ремонт?

- Реновация старых школ.

- Светлогорск или Зеленоградск?

- Светлогорск. Я там родилась.

- Московский район или Балтрайон?

- Для меня есть и то, и то название. Вернуть ли название Балтрайон? Давайте сначала наведем порядок, а потом будем переименовывать улицы и района.

- Юрий Маточкин или Леонид Горбенко?

- Юрий Маточкин.

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