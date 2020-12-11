Эксперт: На выборах в 2021 году «Единая Россия» имеет все шансы получить 300 мандатов в Госдуме

Константин Костин Фото: "КП" Архив

В 2021 году «Единая Россия» имеет все шансы вновь претендовать на конституционное большинство в Госдуме. Для этого партии необходимо быть ближе к людям, реагировать на проблемы в здравоохранении и повысить уровень жизни населения. Об этом и не только шла речь в ходе «круглого стола» на тему «Единая Россия» накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты», который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в четверг, 10 декабря.

В ходе мероприятия эксперты оценили результаты социологических исследований посвященных электоральным перспективам «Единой России». Представивший исследование руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что сейчас уровень электоральной поддержки партии оценивается в 32%. Для сравнения - примерно столько же имеют все остальные парламентские партии вместе взятые.

Мамонов подчеркнул, что принципиальными моментами, на которых основывается поддержка партии, являются масштаб партии, личность президента страны, одобрение ее курса, а также большая заслуга в обеспечении стабильности в стране.

Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что на думских выборах в следующем году кандидаты от «Единой России» смогут получить не менее 190 мандатов по одномандатным округам. Еще 111-115 мест партия сможет выиграть по спискам при явке около 50%.

«Единая Россия» располагает развитой политической инфраструктурой, у нее самая большая агитационная сеть, она представлена во всех органах власти и может продемонстрировать эффективность своей работы в режиме реального времени, - отметил Костин. Он добавил, что в этом году партия оперативно среагировала на проблемы, связанные с коронавирусом, развернула волонтерское движение. «Ее представители оказывают непосредственную помощь в местах, где помощь востребована, и это может дать серьезное преимущество в ходе кампании», - подчеркнул эксперт. Однако партия должна работать с негативом, среди них рост критичности настроений в обществе, и недостаток политиков с коммуникационной компетентностью. Нужно быть готовым реагировать и на политические, техногенные и экологические форс-мажоры.

Руководитель филиала «Фонда развития гражданского общества» в Калининграде Елена Волова не сомневается, что большой избирательный цикл в 2021 году в регионе принесет победу «Единой России». Единственный вопрос – насколько убедительную.

«Сегодня партия имеет сильные и слабые стороны. Какие именно станут доминирующими к началу кампании, покажет время. «Единая Россия» в Калининградской области понятна и стабильна, имеет технологические преимущества, пользуется поддержкой губернатора и большинства наиболее рейтинговых региональных лидеров. Все это отличает ее от региональных отделений других партий, от которых вряд ли можно ожидать весомых атак», - отметила Елена Волова.

Елена Волова Фото: Архив "КП"

Слабые стороны партии сейчас – усилившиеся в период пандемии экономические и социальные проблемы, усталость от одних и тех же персоналий, невнятный язык коммуникации, считает руководитель филиала ФоРГО в Калининграде.

«Способствовать «перезагрузке» доверия к партии и повышения ее авторитета могли бы новые лица, появившиеся на политическом ландшафте, борьба за качественное и доступное здравоохранение (ковидное и не только), борьба с бедностью и снижением качества жизни населения, решение экологических вопросов, а также смена коммуникационной модели, - добавила эксперт.

Гендиректор Калининградской социологической службы Людмила Себровская считает, что сейчас ситуация находится в развитии, все будет сильно зависеть от того, какие решения партия власти будет принимать для разрешения ситуации с коронавирусом.

«Если будут найдены эффективные решения, то, безусловно, рейтинг повысится. Сейчас люди сильно сплотились вокруг власти в целом, потому что ждут спасения. Патернализм вырос, мы это как социологи отмечаем. Что касается угроз от других партий, их я пока не вижу, потому что все политические силы в этой ситуации находятся в затишье, партийные политические процесс ярко не выражены», - отметила Людмила Себровская.