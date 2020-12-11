Новый год в Калининграде: рестораны закроются в 23.00, номеров в отелях еще полно

Главное во время празднования - не забывать о мерах безопасности. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Здоровье важнее

До 31 декабря осталось меньше трех недель. Это значит, что скоро мы будем задавать друг другу вопрос: «Ну, где ты на Новый год?». Впрочем, предварительные ответы уже есть. Как показывают социологические опросы, больше половины россиян отметят праздник дома, с семьей. А если и соберутся куда-то поехать, то не дальше собственной дачи.

Калининградцы в этом плане не исключение. Однако некоторые наши земляки (видимо, из меньшей половины опрошенных) собираются отправиться встречать 2021-й в гостевой дом, отель или на турбазу. Обычно популярны апартаменты, но, по большому счету, ведь это та же квартира. Какой смысл менять шило на мыло, да еще и платить за это? Пусть даже за площадь на побережье. На море и с утра 1 января съездить можно, было бы желание. Нет, только в отель!

Еще в середине ноября министр по культуре и туризму Калининградской области объявил, что у нас забронировано порядка 90 процентов гостиниц, да и вообще регион теперь – одно из самых популярных туристических направлений в России. И оттока туристов не прогнозируется. Если, конечно, не последует очередной неприятный сюрприз в связи с пандемией коронавируса.

- Пока отказа от броней не наблюдается, существующие ограничения - не фатальные, - успокаивал Андрей Ермак. - Поэтому мы говорим: «Приезжайте к нам!» Если будут вводиться дополнительные ограничения по работе ресторанов или отелей, люди будут пересматривать свои планы, и мы будем по ситуации говорить: «Да, извините, здоровье важнее всего».

Когда гостям не очень рады

Но что мы видим сегодня? Власти Санкт-Петербурга уже объявили, что с 30 декабря в городе введут жесткий локдаун. Не будут работать кафе, рестораны, музеи и театры. Тем, у кого срываются планы встретить Новый год в северной столице, туроператоры предлагают достойную замену - отдых… ну, конечно же, в Калининграде!

Но речь не о том, что у нас тут все будет открыто, просто туристов перенаправляют в другой, интересный для них регион. Без расчета на масштабные увеселительные мероприятия.

Между прочим, калининградцы отнюдь не в восторге от перспективы заполучить тысячи новогодних туристов из других регионов РФ. Ибо видят сводки с ежедневным приростом числа заболевших COVID-19, понимают, что больницы не резиновые, а врачей не хватает. Куда ж еще гостей из Питера встречать!

- Большинство калининградцев этот Новый год отметят дома, - подтверждает тенденцию ведущий торжеств Вадим Шевченко. - Люди боятся заразиться, и, наверное, правильно делают, что не стремятся в рестораны. Из-за этого отменяются брони, банкеты. Хотя рестораторы готовы работать даже в условиях ограничений: в масках, с определенной рассадкой посетителей. Корпоратив до 23 часов - это вполне приемлемо. Но какой смысл, если нет брони? Еще особенность нынешнего года в том, что многие заведения сами отказались работать из-за того, что им это просто невыгодно. А кто-то закрылся из-за болезни сотрудников, такие примеры тоже есть в городе и области. В этом году, конечно, будет меньше корпоративов. Многие небольшие организации организовывают праздники в офисе: заказывают еду или приносят свое, домашнее. Кто-то устраивает квартирники.

«Не приедем, заболели!»

И все же некоторые заведения будут работать в Новый год, пусть даже только до 23 часов. В этом случае идут на хитрость: закрывают зал и выводят гостей на открытые террасы для уличных шоу и просмотра фейерверка. Чтобы хоть на 15 минут, но продлить праздник. Но после салюта всем – только в номера!

Между прочим, информация о 90 процентах забронированных мест, как оказалось, не совсем точна. Или нам просто повезло угодить в оставшиеся 10 процентов. Но свободные площади пока имеются.

Например, в усадьбе Танаевской, что в поселке Лесной на Куршской косе, мест достаточно. В гостиницах и апартаментах Зеленоградска – полно, ценой от 3,5 тысяч до 7 тысяч рублей.

- Ехать некуда, границы закрыты. А выходной нужен, люди отдохнуть хотят, погулять по лесу, подышать воздухом, как-то переключиться и расслабиться, - говорит Сергей Заец, владелец усадьбы в Нестеровском районе. - В основном к нам собираются гости из Калининграда. Все старые клиенты, которые у нас бывали прежде. Особенность этого года – едут семьями: с родителями, сестрами, братьями, а не с друзьями и коллегами, как раньше. Но было несколько случаев, что срывались брони. Клиенты звонили и говорили: «Не приедем, заболели!».

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Что? Где? Почем?

В поисках мест в отелях и гостевых домах помогут сервисы Booking и AirBnb. Квартиру-студию в Пионерском, можно, например, сегодня забронировать от 2222 рублей. За 4 тысячи предлагается вообще шикарный вариант со стильным ремонтом и мягкими диванами. В соседнем Заостровье реально взять на Новый год уютные апартаменты за 3,5 тысячи рублей. В поселке Янтарный цены аналогичные. В Зеленоградске предложений в частном секторе в разы больше. Только не надо думать, что сдают там «бабушкины избушки»! Есть и хостелы (от 2 тысяч), и отдельные комнаты (от 3 тысяч), и квартиры (от 5 тысяч рублей). В Светлогорске апартаменты - от 2400 рублей и номера в отелях - от 3800 рублей.