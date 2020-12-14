Коронавирус в Калининграде, последние новости на 14 декабря 2020 года

Уже семь суток подряд выявляют не меньше 200 новых случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 14 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 408 828 человек (+1804 за сутки), из них выявлено 14 281 случай заражения (+203), 10 888 человек выздоровели (+82), умерли 141 (+2), остаются под медицинским наблюдением 6 041 человек (+159).

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Среди заболевших:

- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 41 пенсионер;

- 28 медицинских работников, в том числе 6 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 13 учащихся (школы №25, №29, №36, №38, №48, №57, лицей №23, «Ганзейская ладья» в Калининграде, Храбровская школа, школа №1 в Гурьевске, школа в Озерске);

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 сотрудников психоневрологического интерната Советска (выявлены активно);

- 7 неработающих

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 воспитанника д/с № 123, №125, №128 в Калининграде, д/с №6 в Гурьевске;

- 4 работника торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 ребёнка двух лет;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

В структуре заразившихся- 135 человек с симптомами ОРВИ, у 45 пациентов - пневмония, 23 бессимптомных случаев.