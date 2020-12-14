Хватит травить людей: На закрытом заводе в Прибрежном запустили плавильные печи

Предприятие «БравоБВР» по решению суда с лета 2017 года должно было прекратить работу из-за вредных выбросов в атмосферу. Фото: Instagram.com

В ночь на 13 декабря микрорайон Прибрежный заполонила едкая химическая вонь. Местные жители, годами жаловавшиеся на вредные производственные выбросы сразу догадались – заработал плавильный цех завода по переплавке металла «БравоБВР».

- Отвратительный запах жженого металла очень быстро распространился по округе, началось першение в горле, - рассказал «Комсомолке» один из жителей микрорайона.

Предприятие «БравоБВР» по решению суда с лета 2017 года должно было прекратить работу из-за вредных выбросов в атмосферу. Однако местные жители неоднократно заявляли, что переплавка металла продолжается подпольно по ночам. После одного из обращений два года назад на завод приехали судебные приставы, которые действительно обнаружили на территории разогретые печи и горячие слитки металла. Тогда же приставы демонтировали две плавильные печи. Однако жители уверяют, что по ночам на завод привозят мобильные печи.

О работе «закрытого» предприятия накануне сообщил губернатор Антон Алиханов. Глава региона написал в своем Instagram, что ему позвонили несколько жителей поселка и рассказали о ситуации. После этого он обратился к областному прокурору.

- На предприятие выехали сотрудники прокуратуры Калининградской области, сотрудники полиции, межрегионального управления Росприроднадзора. В ходе проверки будет дана оценка законности фактического осуществления деятельности по плавке металла, оказания негативного влияния на окружающую среду, - сообщил Антон Алиханов.

В прокуратуре пообещали исчерпывающие меры реагирования. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов на предприятии оказались не рады, их долго не пускали на территорию. Несмотря на противодействие, внутри были обнаружены теплые печи со следами металла. Не останется без внимания и длительное воспрепятствование доступа проверяющих на территорию предприятия, по данному факту возбуждено административное дело по статье «Неисполнение законных требований прокурора».

В свою очередь губернатор Антон Алиханов напомнил владельцу завода Валерию Белоусову, что у предприятия нет законных оснований работать в Прибрежном.

- Корпорация развития региона готова, как и прежде, предоставить бесплатно землю в индустриальном парке «Храброво» для релокации производства. Центр поддержки предпринимательства также готов предоставить льготный кредит для обустройства на новом месте. Хватит травить людей! – заявил глава региона.

Газоанализаторы, мониторинг и обращение к Путину

Завод «БравоБВР» отравляет жизнь жителям Прибрежного уже более десяти лет. В июле 2011 года в микрорайоне прошел многочисленный митинг против вредного производства, спустя месяц печи завода были опломбированы, а документы направили в суд. Позже городские власти решили установить в поселке специальные газоанализаторы, которые позволяют определять состав воздуха, уровень и состав выбросов.

Долгие годы завод работал без официально установленной санитарно-защитной зоны, предприятие штрафовали, заводили уголовные дела.

В июле 2017 года Ленинградский районный суд Калининграда приостановил деятельность завода, в октябре это решение оставил в силе областной суд.

Год спустя судебные приставы установили, что «БравоБВР» не исполняет решение суда и продолжает плавить металл. Работу приставов, которые должны были обеспечивать исполнение судебного решения критиковал губернатор Антон Алиханов, который даже предложил им «купить диван», чтобы с комфортом разместиться на предприятии и следить за порядком. Устанавливали на территории завода и камеры наблюдения, однако они таинственным образом исчезли.

Летом 2019 года жители Прибрежного записали обращение Владимиру Путину, в котором рассказали, что предприятие подпольно занимается переплавкой метала и отравляет им жизнь.