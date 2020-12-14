До 5 лет: как часто калининградцы получают реальный срок за угрозу убийством

За первые 6 месяцев этого года статья 119 в ее части 1 уже фигурировала в 7 судебных разбирательствах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мировая» компетенция

По ходу бурного обсуждения в соцсетях истории с расстрелом на улице Чернышевского женщины ее экс-супругом ожидаемо всплыла тема об угрозах погибшей со стороны «бывшего». В полиции уточнили, что никаких официальных заявлений от потерпевшей по данному поводу к ним не поступало. А если бы таковые последовали, должные меры реагирования не заставили себя долго ждать.

Действительно, в пресс-релизах отдела информации и общественных связей УМВД России по Калининградской области сообщения о возбуждении уголовных дел по признакам статьи 119 УК РФ (см. «Конкретно») появляются достаточно регулярно. Другой вопрос, чем в итоге заканчиваются эти расследования. По просьбе «Комсомолки», пресс-служба Калининградского областного суда подготовила выборку. Из нее можно понять, что обычно в таких делах фигурирует 1-я часть указанной статьи. И то, что рассматривают их мировые судьи (в компетенции которых находятся исключительно дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы), уже о многом говорит.

Фишка еще и в том, что практически во всех случаях 119-я статья фигурирует как дополнительная квалификация, главный же срок осужденные хватали за другие преступления.

Смягчающие обстоятельства

Например, житель коммуналки в Немане, видимо, не проспавшись после отмечания 8 Марта, наутро пригрозил жестокой расправой тоже уже бывшей супруге. Ей повезло в том смысле, что экс-муж имел в своем распоряжении не охотничий карабин, а всего лишь нож, которым и пырнул женщину в живот. Врачам пришлось постараться, но пациентку с того света они вытащили. Подсудимый говорил, что «бывшая», мол, сама виновата: унизила его как мужчину, обозвав нецензурными словами. В итоге поножовщик получил 3 года в исправколонии общего режима – одним из смягчающих обстоятельств суд признал наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей. Налицо несомненная польза отцовства.

Еще не помешает, оказавшись под следствием, оформить явку с повинной, полностью признать вину и раскаяться в содеянном. В зачет пойдет также слабое здоровье (какие-то заболевания с завидным постоянством выявляют почти у всех подсудимых), совершение преступления впервые и возмещение потерпевшему ущерба – хотя бы частично.

Есть и еще один верный способ заставить судью скостить значительную часть срока. Скажем, пьяный житель поселка Долгоруково Багратионовского района пригрозил порешить свою знакомую, замахнувшись на нее топором. И в тот же день по ходу завязавшейся драки ранил односельчанина ножом в живот. А когда предстал перед судом, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. По закону в этом случае «назначенное наказание не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление»! Если, конечно, не возражают гособвинитель и потерпевшие. А они обычно и не возражают.

Так что, хотя 119-я статья тоже была инкриминирована подсудимому, на 3 года и 7 месяцев он сел за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По совокупности

Казалось бы, «чистым» кандидатом на 2-летний срок именно по статье 119 имел все шансы стать калининградец, которому сожительница рассказала о предыдущем супруге, ее поколачивавшем. Решив отомстить за любимую женщину, горожанин напал на обидчика в его собственном автомобиле и принялся душить. Не додушил, а уже в дальнейшем вломился в продуктовый магазин и под угрозой ножа выгреб из кассы деньги. Законные 3,5 года «строгача» он получил, все-таки, преимущественно за разбой.

В 2019-м через калининградские суды прошло 18 человек, обещавших кого-либо убить. Часто - сожительниц, как в случае с жителем Славского района – мужчина сначала пытался задушить подругу, потом угрожал родному брату. Или с черняховцем, приставившем к шее своей «гражданской жены» табурет. Но в первом случае обвиняемый (уже имевший судимость, но освобожденный по УДО) попался еще и на магазинной краже. А во втором «недозять» дважды полоснул ножом отца своей жертвы, вздумавшего заступиться за дочь. Назначенные обоим осужденным наказания воображение не поражают: 2 года и 6 месяцев в колонии-поседении и аналогичный срок на общем режиме, соответственно.

Еще меньше обломилось пьяному зеленоградцу, сунувшему в лицо оператору платной парковки травматический пистолет, чтобы выехать с территории. Но и тут обнаружилось сопутствующее преступление: ранее уже оштрафованный за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишенный водительских прав автомобилист вновь сел за руль пьяным. По совокупности получив 1 год 3 месяца «зоны» строгого режима.

За первые 6 месяцев этого года статья 119 в ее части 1 фигурировала в 7 судебных разбирательствах. Так, Неманский горсуд отмерил 2,5 года на строгом режиме местному жителю за мошенничество с использованием электронных средств платежа и угрозу убийством. Мошенничеством признали то, что неманчанин расплачивался в магазинах с помощью чужой кредитки. А угрозой посчитали нож, приставленный к шее потерпевшей.

Житель Гусева по ходу бытовой ссоры избил женщину, а потом повалил ее на пол и стал душить. Спустя неделю в той же квартире он точно так же обошелся со своим знакомым мужчиной. Кроме того, гусевец мошенническим образом завладел чужим велосипедом. Но как раз в этом в уголовном деле 119-я статья, можно считать, является определяющей, как-никак, сразу два эпизода! Хотя срок – 4 года и 3 месяца «строгача» осужденному все равно определили по совокупности всех трех совершенных им преступлений.

КОНКРЕТНО

Что говорит Уголовный кодекс

Статья 119 – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Часть 1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Часть 2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В ТЕМУ

За язык ответит

Кто имеет все шансы сесть за угрозу убийством «вчистую», так это 32-летний калининградец. Правда, судить его будут по другой статье УК РФ: «Угроза убийством, совершенная в отношении следователя и его близких, в связи с производством предварительного расследования». Но срок лишения свободы там предусмотрен тот же – до 2 лет.

Все началось этим летом с конфликта в одном из магазинов, где отказавшийся надеть защитную маску покупатель обматерил полицейского. В рамках возбужденного уголовного дела о публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей дома у матерщинника и двух свидетелей преступления прошли обыски. По ходу одного из них обвиняемый пригрозил расправой сотруднице СКР членам ее семьи, включая детей.