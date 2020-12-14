Поехали: как Гурьевск связали с Калининградом второй дорогой

Открытие новой трассы позволит серьезно разгрузить основной въезд в Гурьевск. Фото: Правительство Калининградской области

Вчера утром жители Гурьевска, спешащие на рельсобус до Калининграда, удивились интенсивному движению на улице Строительной. Раньше это была захудалая дорога на окраине города, ведущая в чистое поле, но со вчерашнего дня все изменилось: по Строительной отныне можно поехать в Калининград. В понедельник в обстановке, близкой к торжественной, было открыто техническое движение.

Впрочем, добраться по новому выезду из Гурьевска до Северного обхода можно было уже и пару недель назад. Наиболее ушлые автомобилисты этим пользовались – чтобы избежать пробок на главной дороге, связывающей Гурьевск с Калининградом. Даже навигаторы вычерчивали путь по дороге, которой формально еще не существовало. Правда, был риск нарваться на пост ДПС, однако это останавливало далеко не всех.

Теперь ездить по новой трассе можно вполне легально.

- Открытие объекта позволит разгрузить основной въезд в Гурьевск, - сказала на открытии трассы министр по развитию инфраструктуры Евгения Кукушкина. - Работы завершены на полгода раньше от запланированных муниципальным контрактом сроков. Подрядчик не подвел, работа выполнена качественно.

Дело в том, что открыть новый въезд в Гурьевск планировали в июне следующего года, однако дополнительное финансирование из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» позволило сделать это на полгода раньше.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что новая дорога оборудована тротуарами, фонарями, карманами для общественного транспорта. К сожалению, забыли про велодорожку, хотя в наше время это уже не роскошь, а вполне необходимый элемент дорожной инфраструктуры.

Как ранее сообщал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов, после открытия второго въезда будет частично перекрыта основная дорога в Гурьевск, которую сейчас реконструируют. В частности, движение по ней планировали организовать лишь в одном направлении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая длина трассы составляет 2,2873 км.

Стоимость контракта – 313,4 миллиона рублей.

ЦИТАТА В ТЕМУ

«Сейчас в Гурьевском городском округе проживает порядка 80 тысяч жителей. И он продолжает прирастать, развивается жилищное строительство. Губернатор поставил задачу улучшить транспортную доступность муниципалитета. Улица Строительная не только обеспечит связь между Калининградом и Гурьевском. Автомобилисты, следующие в сторону Полесска, смогут воспользоваться новой дорогой и выехать сразу на Северный обход. С учетом высокой значимости объекта мы договорились с подрядчиком завершить работы раньше. Дорожники взятые на себя обязательства выполнили».

Александр РОЛЬБИНОВ, вице-премьер Калининградской области.