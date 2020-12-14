«Жив-здоров, все хорошо»: Павел Прилучный приехал в Калининград после операции

Павел опубликовал в Инстаграме фотографию с юным коллегой по съемочной площадке. Фото: Instagram.com

Павел Прилучный совсем недавно выписался из больницы после операции на лице. В клинику, напомним, он попал после драки в ночном клубе в Калининграде. В потасовке 33-летнему актеру серьезно повредили лицо.

И вот, артист уже приехал в Калининград, где продолжаются съемки фильма «В клетке-2». Накануне он выложил в Инстаграм фотографию с юным коллегой по съемочной площадке. Это первое фото Прилучного после выписки из больницы и реабилитации.

Реакция поклонников-подписчиков была мгновенной.

«Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала», - пишет одна фанатка.

«Павел, исчезла у вас мягкость во взгляде, от слова совсем», - констатирует другая.

«Павел все больше становится похож на Епифанцева. Или это грим? Хоть бы...», – с надеждой говорит еще одна поклонница.

Вот и еще мнение: «На фото как будто другой человек после пластической операции».

«Комсомолка» дозвонилась до калининградского друга Павла Прилучного. Бизнесмен и актер Илья Васильев сообщил нам некоторые подробности:

- Он жив-здоров, у него все хорошо. Что касается расследования, то оно еще не завершено, есть установленные законом сроки. Что потом? Дальше видно будет…

По словам Ильи, в Калининграде он уже встречался и общался с Павлом. А вот каких-то серьезных изменений на лице после операции не заметил.

- То, что поклонники волнуются и пишут комментарии – это нормально. На то они и поклонники. По-моему Павел выглядит прекрасно, изменений не видно. Значит, все прошло хорошо. Съемки продолжаются, - говорит Илья.

Напомним, по предварительной информации в клуб, где и случилась драка, актер пошел со своим тренером по боксу и водителем. По словам Ильи Васильева, Прилучный в момент драки не был пьян, и это подтвердила экспертиза. Дело находится на контроле у руководителя регионального УМВД.

Еще до инцидента с Прилучным, планировалось, что работа над созданием «В клетке 2» продлится в Калининградской области до Нового года.

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По словам очевидцев, актер сцепился с бывшим боксером из куда большей весовой категории. Как подтвердил источник kp.ru в правоохранительных органах, заявление от очевидца поступило еще на прошлой неделе, субботним вечером 21 ноября.

- Сообщили, что известный актер получил травмы в ходе драки, - рассказал источник "КП". - Сама потасовка к тому моменту уже закончилась, наряд никто не вызывал. А потом эти факты получили свое подтверждение, была установлена личность пострадавшего. Его предполагаемому оппоненту еще только предстоит дать показания. Устанавливается весь перечень причастных лиц и все обстоятельства инцидента.(подробности)