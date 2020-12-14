Какие ограничения вводятся с 28 декабря в Калининградской области

Меры приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости в городе и области. Фото: Александр Подгорчук

На сегодняшнем заседании оперативный штаб Калининградской области принял несколько важных решений, которые будут направлены на борьбу с распространением коронавируса во время новогодних праздников.

С 28 декабря по 17 января:

- в школах объявляются каникулы, при этом полностью закрывается дополнительное образование, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную России), колледжи и вузы проводят зимнюю сессию в дистанционной форме.

- детские сады (с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января) продолжат работу с 50% нагрузкой. Места будут предоставляться только детям, у которых работают оба родителя.

- закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров

- ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры

- запрещена деятельность саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты

- в органах власти прекращается прием граждан. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжают работу только с юридическими лицами.

- Отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 31 января.

В оперштабе уточнили, что до конца недели будут приняты решения о режиме работы заведений общественного питания. Власти проведут консультации с представителями бизнеса относительно мер поддержки со стороны региона. Сегодня, напомним, общепит работает с посадкой не более 50% с 6 до 23 часов.

Все ограничения, которые будут действовать в Калининградской области с 28 декабря, в ближайшее время появятся в постановлении регионального правительства.