Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 декабря 2020 года

В этот раз у всех выявленных зараженных обнаружили симптомы COVID-19. Фото: "КП" Архив

По состоянию на 15 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 408 828 человек (+659 за сутки), из них выявлено 14 481 случай заражения (+200), 11 133 человека выздоровели (+245), умерли 144 (+3), остаются под медицинским наблюдением 6 060 человек (+19).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 37 пенсионеров;

- 21 учащийся (школы №15, №38, №56, Лицей №49, Лицей №23, АПКМК Калининграда, школа Полесска, Гимназия №7 и Лицей №1 в Балтийске, школа №1 в Светлом, школа Зеленоградска, школа №4, Лицей №7 и Гимназия №2 Черняховска, школа № 1 Гусева, школа Нестерова);

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 15 медицинских работников;

- 13 неработающих;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 4 воспитанника д/с №7, №122 Калининграда, д/с №6 Балтийска, д/с №7 Черняховска;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 студента (Озерский техникум, МФЮА);

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

В структуре заразившихся- 148 человек с симптомами ОРВИ, у 52 пациентов - пневмония.

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Новые меры были приняты на заседании штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуация в области остается сложной.

- Мы заранее принимаем все меры, чтобы у жителей региона было время подготовиться, построить свои планы на новогодние каникулы. Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте, – отметил губернатор Антон Алиханов. (подробности)