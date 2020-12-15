Пообещали компенсацию за БАДы: в Калининграде пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

Мошенники звонили каждый день и требовали еще и еще денег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Началось с того, что на мобильный телефон 60-летней жительницы Калининграда позвонили. Приятный баритон, представившийся юристом, сообщил радостную новость: пенсионерке положена денежная компенсация на ранее приобретенные БАДы, оказавшиеся некачественными. Мол, наши славные спецслужбы разгромили мошенническую сеть по торговле опасными для здоровья граждан препаратами, конфисковали все, что можно, и теперь потерпевшие могут рассчитывать на возмещение ущерба.

Названная сумма приятно волновала воображение – почти 20 миллионов рублей!

- Женщина поверила злоумышленнику, потому что действительно заказывала по интернету биологически активные добавки, кроме того неизвестный называл ее по имени и отчеству, - объяснила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. – Не смутило горожанку и то обстоятельство, что для получения выплат необходимо было перечислить небольшой процент от полагающихся ей денег.

В общем, на указанный ей банковский счет калининградка тут же отправила 100 тысяч рублей, не подозревая, что это еще только начало мошеннической комбинации.

- «Доброжелатели» продолжали названивать и под различными предлогами, наподобие комиссии за обналичивание средств, оплату услуг адвоката и так далее, выманивать ее деньги, - продолжает Поставничая. - Представлялись то следователями, то сотрудниками госструктур, то представителями адвокатских контор.

Доверчивая пенсионерка целый больше месяца (!) дисциплинированно переводила очередные транши, от 100 до 200 тысяч рублей каждый. Не остановившись даже перед тем, чтобы взять в кредит свыше полутора миллионов рублей, когда собственные сбережения закончились.

Но когда раздался звонок и в трубке возник «генерал», тут же заговоривший о необходимости перевести еще миллион целковых, наша землячка, наконец, заподозрила неладное. Может, сыграла роль и уже отданная неизвестно кому сумма – к тому моменту она составляла уже 2 миллиона 590 тысяч рублей. Как бы то ни было, дав отставку «генералу», дама пошла в полицию. Там подтвердили, что ждать многомиллионной компенсации не стоит, а вот чуть менее крупные займы, вероятно, придется отдавать. И возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» с неясными пока перспективами установить личности мошенников и привлечь их к установленной законом ответственности.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание подобных случаев, полицейские настоятельно рекомендуют гражданам НЕ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЦАМ! Мошенники часто представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, фондов и государственных структур, чтобы обманывать граждан. Требование перевода комиссий за получение различных компенсаций и субсидий – один из наиболее распространенных случаев мошенничеств. При этом аферисты могут пользоваться базами данных клиентов, которые ранее покупали по интернету товары. Помните, что настоящие сотрудники организаций НИКОГДА НЕ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ВАС ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ! Будьте бдительны!

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