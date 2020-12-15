Власти уточнили, какие ограничения введут в Калининградской области с конца декабря

Власти заранее анонсировали возможные ограничения, чтобы подготовить к ним жителей и бизнес-сообщество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщение о новых ограничениях, которые предполагается ввести 28 декабря, опубликовали на сайте правительства области во вторник вечером. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что перечень - не окончательный и подвергнется серьезным правкам. Об этом, в частности, в комментариях на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

Руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков уточнил, что предварительная публикация списка была нужна для того, чтобы подготовить к возможным ограничениям жителей и бизнес-сообщество.

- Список должен пройти согласование с профильными ведомствами правительства. Некоторые предложения необходимо обязательно согласовать в федеральных министерствах, - объяснил Лысков тонкости документооборота порталу klops.ru.

В результате во вторник вечером региональные власти действительно опубликовали проект новых ограничений, которые отличаются от тех, что анонсировались накануне.

Итак, власти предлагают ввести следующие меры:

- С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, за исключение детских садов, которые должны соблюдать разработанные ранее требования.

- С 28 декабря школам Калининградской области рекомендуется начать каникулы, при этом полностью дополнительное образование, спортивные секции (за исключением личных тренировок), колледжи и вузы проводят работу в дистанционной форме. Решение о старте обучения в третьей четверти будет принято не позднее 14 января с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на момент окончания каникул. При этом детские сады продолжают работу в штатном режиме.

- С 28 декабря по 17 января запрещена торжественная регистрация браков.

- До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах.

- С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа.

- До 10 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов.

- Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных местах размещения, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа общепита разрешена с 6 до 19 часов. При этом возможно обслуживание на вынос, доставку на дом, в номера временного размещения.

- С 28 декабря разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более 50%.

- Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 25 января.

- С 28 декабря по 10 января разрешена работа торговых центров и комплексов с 6 до 19 часов. В этот же период запрещена работа с физическими лицами в МФЦ и банках.

Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более 10 человек.

В правительстве подчеркивают, что постановление со списком ограничений еще не подписано губернатором.