«Просто хотел праздника»: в Калининграде задержали серийного «похитителя Рождества»

Видеокамеры отследили путь похитителя от и до. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Перед Новым годом распоясались серийные воришки. Например, в торговом комплексе в поселке Орловка под Калининградом молодой мужчина повадился ходить в один из сетевых спортивных магазинов. Первый раз пришел – вышел на волю в парочке новых футболок, второй раз – модный джемпер прихватил. А когда решил прибарахлиться штанами, тут его и задержали.

- Просто люблю спортивные бренды, - признался 23-летний, ранее судимый парень, когда на его запястьях захлопнулись наручники.

А его коллега, которого полицейские «взяли» спустя несколько дней, должен признаться в чувствах к Санта-Клаусу. Своей целью он выбрал другой торговый центр – на Московском проспекте.

Еще в конце ноября, когда в магазинах стали появляться новогодние и рождественские украшения, 34-летний Анатолий вошел в магазин и остолбенел – Санта стоял на небольшом помосте и добродушно улыбался. «Он будет мой», - подумал калининградец. Но похищение рождественского бородача отложил на потом. Потренировать решил на банальном электрическом очистителе воздуха. Удалось. Воришка незаметно пронес агрегат мимо кассы, ничего не запикало. А в паре десятков метров от магазина подвернулся и покупатель, который приобрел очиститель за полцены.

Через пару дней пришел черед Санта-Клауса. Толян снова пришел в торговый центр, покрутился возле рождественского помоста, потом спокойно взял фигурку бородатого волшебника за руку и пошел восвояси. И снова незамеченным и незадержанным вышел на улицу. И опять подвернулся случайный прохожий, который приобрел Санту всего за тысячу рублей - в три раза ниже его стоимости.

- От сердца отрываю. Веришь? - сказал Анатолий, протягивая фигуру Санты новому владельцу.

На следующий день Анатолий повторил свой «подвиг» - все вышло шито-крыто. «Да это неплохой бизнес», - подумал воришка. Но в третий раз провернуть рождественскую операцию у Толяна не получилось. Поймать рождественского воришку снова помогли камеры видеонаблюдения, которыми буквально напичкан торговый центр. Путь похитителя был зафиксирован чуть менее, чем полностью, лицо хорошо видно. Вскоре вора вычислили и задержали. Оказалось, что за спиной у «героя» судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков.

- Что можете сказать в свое оправдание? – строго спросил следователь.

- Я просто хотел немного праздника, - ответил рецидивист.

- По фактам всех краж возбуждены уголовные дела, - сказала «Комсомолке» начальник пресс-службу УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая. - Сейчас мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.