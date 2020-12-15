«Увидел, как он падает в кипяток, и закрыл дверь»: суд выяснил неизвестные подробности в деле о гибели в полиции Ивана Вшивкова

Чем больше вопросов задавали Плебуху прокурор и судья, тем менее увереннее звучали его ответы. Фото: Иван МАРКОВ

В суде Московского района Калининграда состоялось очередное заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года. В понедельник заканчивал давать показания один из подсудимых – бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух.

Если бы Плебух был рядовым сотрудником, для него эта история, наверное, могла обернуться совсем по-другому. Однако на момент трагедии он находился на руководящей должности и, как оказалось, не смог заставить ни полицейских из дежурной части, ни сотрудников патрульно-постовой службы выполнять большую часть его приказов. И самое главное – Плебух признался в том, что не осмелился выпустить Ивана Вшивкова из камеры административно задержанных (далее - КАЗ) из страха перед агрессией задержанного.

«Поскользнулся и начал падать»

Поначалу бывший полицейский чувствовал себя в суде очень уверенно. Очевидно, считал, что со своими адвокатами выстроил надежную линию защиты и сумел выставить себя в выгодном свете. Действительно, при просмотре видео из дежурной части складывается впечатление, что Плебух был единственным, кто не провоцировал Ивана Вшивкова на агрессию, и вообще больше всех суетился, пытаясь устранить утечку горячей воды из батареи в камере. Но чем больше вопросов задавали Плебуху прокурор и судья, тем менее увереннее звучали его ответы, а новые подробности заставили посмотреть на происходившее под совсем другим углом.

Главное - оказалось, что Николай Плебух на самом деле видел, как Иван упал в наполнявший камеру кипяток, но... захлопнул дверь и ушел звонить в аварийную службу. Этот важный эпизод бывший полицейский до последнего утаивал, поначалу утверждая, что пытался сразу же вытащить Вшивкова.

- После того, как ни один из сотрудников не выразил желания оказывать мне помощь, я решил доставать Вшивкова силой самостоятельно, - рассказывал Плебух. - Я подошел к КАЗ, открыл окно и снова попросил Вшивкова выйти. В этот момент он находился на кровати, расположенной напротив двери. На полу лежал скрученный матрас. На мое предложение Вшивков ответил, что хочет создать проблемы, и попытался перепрыгнуть с одной кровати на другую. В момент, когда его нога коснулась матраса, Вшивков поскользнулся и начал падать в набежавшую горячую воду.

По словам Плебуха, после этого он «незамедлительно открыл камеру и стал звать на помощь Колтунова» (сотрудника патрульно-постовой службы - Ред.), вдвоем с которым они за руки и за ноги вытащили обварившегося Ивана из камеры, положили его на кушетку и после приезда «скорой» помогали оказывать пострадавшему медицинскую помощь.

Однако чуть позднее, отвечая на очередной вопрос прокурора, Плебух проговорился, что на самом деле поспешил вызволять Вшивкова из камеры далеко не сразу. Заметив противоречия в словах подсудимого, прокурор поинтересовался, почему начальник смены немедленно не вытащил Вшивкова из камеры насильно, видя, что его жизни и здоровью угрожает опасность.

- Я дал соответствующие распоряжения подчиненным мне лицам - Жендецкому, Маркичеву и Власову - и убыл перекрывать отопление в целях устранения чрезвычайного происшествия, - выдал себя Плебух. - Тем, кто занимался ерундой, было сказано, чтобы они закрыли свои рты и не продолжали его провоцировать. А какого-то физического воздействия я не имею права на них оказывать.

После этих слов прокурор обратил внимание на то, что подчиненные и до этого отказывались выполнять приказы своего начальника и намекнул, что Николай Плебух ушел перекрывать отопление, заранее зная, что его приказ снова никто не выполнит.

«Он крутился там на матрасе»

Прокурору удалось добиться признаний Плебуха и в том, что из камеры задержанного вынесли только тогда, когда начальник смены убедился, что Вшивков уже не может сопротивляться.

– Я забежал, схватил его за ноги, и мы понесли, - рассказал подсудимый.

- То есть, он уже лежал в беспомощном состоянии, правильно? – уточнил прокурор.

- Он крутился там на матрасе и что-то еще, - ответил Плебух и добавил, что Вшивков действительно уже не оказывал сопротивления.

- А почему вы зашли именно в тот момент, а не раньше? – продолжал добивать вопросами прокурор.

- Потому что я увидел, как он начал падать в кипяток.

- То есть, до этого, когда из батареи кипяток хлестал, для него угрозы не было?

Плебух ответил, что после перекрытия одного из вентилей, давление в системе отопления снизилось, и напор горячей воды уже не был таким сильным.

«Вы испугались?»

Адвокат потерпевших тоже спросил у Плебуха, почему тот, видя, как Иван Вшивков упал в кипяток, закрыл дверь в камеру. Также он поинтересовался, сколько времени прошло до того момента, как Плебух и Колтунов стали вытаскивать Ивана из камеры. На это бывший полицейский заявил, что «не знает». Душераздирающих криков Ивана он якобы не слышал (именно эти крики стали передразнивать подсудимый Александр Иванов и его коллега Инна Захарова), так как в это время звонил в аварийную службу.

- То есть, правильно я понимаю, что вы открыли дверь, вода потекла, вы увидели эту воду и вновь закрыли дверь? – переспросил адвокат.

- Нет, я изначально предложил ему оттуда выйти, он отказался и начал высказывать угрозы в мой адрес, после чего дверь была закрыта, - ответил Плебух.

- А угрозы лично вам были? – снова спросил адвокат.

- Как и лично мне, так и в адрес всех сотрудников.

- Какие это были угрозы?

- «Заходи сюда, мы с тобой драться будем», - припомнил Плебух.

- Вы испугались? – вдруг спросил адвокат.

- Этот вопрос не относится к делу, - запротестовал бывший полицейский.

- А почему же вы человека не освободили из КАЗа, где текла вода, а закрыли дверь? Каковы мотивы ваши были?

- Чтобы ликвидировать его угрозу, мне была необходима помощь других сотрудников, - проговорил Плебух.

- Какую угрозу?

- Ту угрозу, которую он высказывал, - потупился Плебух.

Вопросы судьи

Важнейшие вопросы о закрытой двери продублировала и судья. После этого Николай Плебух окончательно раскис.

- Я закрыл дверь, чтобы позвать сотрудников на помощь, - пролепетал Плебух.

- Позвали? – переспросила судья.

- Позвал. Но никто не отреагировал, и я сам пошел.

- И сколько времени на все это ушло?

- У меня не было никакого желания ему вредить, ваша честь!

- Почему же не открыли дверь? Вы же сотрудник полиции! Вы что, боитесь административно задержанного? Вас там пять или десять человек в отделе! И вы боитесь одного человека, который пьяный буянит?

- Он сам отказался выходить!

- Почему вы его не вывели?

- Мне одному было с ним не справиться, это, во-первых, - отреагировал Плебух. – А, во-вторых, согласно положению, вооруженный сотрудник не может входить в КАЗ.

- Человек умирает, а вооруженный Плебух не мог в камеру зайти?

Тут Плебух снова рассказал о том, что все-таки зашел в камеру, когда Вшивков уже лежал в кипятке и даже «ожог получил».

Могли открыть отверткой

Кое-что новое из ответов Плебуха удалось узнать и после вопросов родственников погибшего. Выяснилось, что отверткой, при помощи которой закрывалась дверь в камеру, мог воспользоваться абсолютно любой сотрудник полиции (в том числе и ППС-ник). По словам самого Плебуха, отдел в таком составе работал с октября 2018 года, и «история с отверткой» продолжалась именно с того времени.

Плебух объяснил и то, почему не позвонил родственникам Вшивкова после того, как Ивана доставили в больницу, где тот скончался. Бывший полицейский заявил, что его моментально «отстранили от управления сотрудники управления собственной безопасности», от которых он вышел лишь в районе 17:00 20 октября.

Закончилось заседание эмоциональными вопросами от матери Ивана.

- Вы же сейчас говорили неправду. Когда вы в последний раз открыли камеру и сказали «выходи», вам в ответ была тишина, - дрожащим голосом проговорила Ольга Вшивкова. – Вы только после этого с Колтуновым зашли.

- Было не так. Ольга Витальевна, я понимаю, что вам тяжело это принять, я еще раз прошу у вас прощения! Я хочу принести вам соболезнования. Я понимаю, что вы утратили сына

- Дай бог вам этого никогда не понять! – ответила Ольга Вшивкова.

Следующее заседание по громкому делу назначили на 23 декабря.

КСТАТИ

Стало известно откуда в материалах дела появилось видео, снятое в тут ночь инспектором ППС Максимом Маркичевым. В суде Плебух пояснил, что Маркичев выложил видео с Вшивковым в чат УМВД по Московскому району в WhatsApp. После того, как Маркичев узнал о гибели задержанного, видео было удалено, но автоматически сохранилось на некоторых телефонах полицейских, подписанных на чат.