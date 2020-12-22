СМИ: Экс-директора калининградского «Водоканала» задержали на Канарских островах

Задержанный россиянин. Фото: eldia.es

Испанская полиция задержала россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении 900 тысяч евро. Об этом сообщает издание El DIA со ссылкой на Главное управление полиции Канарских островов. Как стало известно «Комсомолке», речь идет о бывшем директоре калининградского «Водоканала» Александре Иващенко, который более двух лет находился в бегах.

По данным испанских СМИ, после побега из России Иващенко вместе с родственником (его имя не сообщается), обосновался в курортном городке Адехе на острове Тенерифе.

- Полицейские получили информацию, что на острове может проживать беглец от российского правосудия. Его местонахождение, а затем и личность были установлены, мужчина арестован, - цитирует издание заявление местного полиции.

Стул под Иващенко зашатался осенью 2018 года, когда в СМИ стала просачиваться информация о многочисленных нарушениях в муниципальном предприятии и его увольнении. 7 ноября Иващенко стал говорить, что увольняется, не вышел на работу, и отключал телефон. В тот же день вылетел за пределы региона и сразу покинул Российскую Федерацию. После бегства Иващенко объявили в федеральный розыск, а в января 2019 года – в международный.

13 ноября Следственный комитет официально объявил, что на бывшего директора завели уголовное дело за хищение чужого имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, более трех с половиной лет Иващенко заключил более 30 договоров на оказание возглавляемому им предприятию юридических услуг, хотя у «Водоканала» и так была своя мощная юридическая служба. Однако это не помешало ему подписать акты выполненных работ за не оказанные услуги и перечислить на счета юркомпаний более 64 млн рублей. Аферу вскрыли в ходе проверки прокуратуры и УФСБ.

Испанские СМИ сообщают, что Иващенко уже передан в «компетентный судебный орган» для решение вопроса о дальнейшей экстрадиции.