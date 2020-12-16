На востоке области обсудили вопросы развития социального предпринимательства

Слева направо: Илья Татьянин, Кирилл Звягин, Алексей Родин, Дмитрий Черняев приняли решение о поддержке в 2021 году самых эффективных предпринимателей в социальной сфере. Фото: Фонд поддержки предпринимательства (Гусев)

11 декабря в Гусеве Калининградской области состоялся круглый стол по актуальным вопросам развития социального предпринимательства в муниципалитетах региона, организованный Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) Центра «Мой бизнес».

На круглом столе, который проходил в очно-заочной форме, выступили с презентациями и докладами заместитель главы Гусевского городского округа Алексей Родин, начальник департамента развития предпринимательства и торговли Министерства экономического развития Калининградской области Илья Татьянин, руководитель ЦИСС Кирилл Звягин и региональный представитель Фонда «Наше Будущее» Надежда Мамаева.

К участию были приглашены действующие предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере, а также планирующие открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе.

Илья Татьянин во время обсуждения актуальных вопросов. Фото: Фонд поддержки предпринимательства (Гусев)

Спикеры и участники обсудили актуальные вопросы по присвоению статуса «Социальное предприятие» в 2021 г, разобрали какие механизмы поддержки существуют для социальных предпринимателей, как привлечь инвестиции от негосударственных фондов.

В завершении круглого стола представители администрации Гусевского городского округа, представители муниципалитетов и Центр инноваций социальной сферы договорились об активном взаимодействии в части информирования о возможностях развития социального предпринимательства.

Примечание: Центр инноваций в социальной сфере оказывает поддержку социальным предпринимателям, а также тем, кто только планирует открытие собственного дела в социальной сфере. Основные направления предоставления поддержки: консультационная, информационная, образовательная, масштабирование и привлечение инвестиций (разработка бизнес-планов, маркетинговых стратегий, франшиз).