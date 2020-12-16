Коронавирус в Калининграде, последние новости на 16 декабря 2020 года

Снижение числа новых случаев наблюдается третьи сутки подряд.
Фото: "КП" Архив
По состоянию на 16 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 411 524 человек (+1937 за сутки), из них выявлено 14 679 случай заражения (+1980), 11 383 человека выздоровели (+250), умерли 147 (+3), остаются под медицинским наблюдением 6 060 человек (+503).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 33 пенсионера;
- 29 медицинских работников;
- 23 неработающих
- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 учащихся (гимназия №40, училище олимпийского резерва в Калининграде, школа Зеленоградска, гимназия Гурьевска);
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- 4 работника торговли и общественного питания;
- 3 студента (Гусевский политехнический техникум, КГТУ, КИТИС);
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятия;
- сотрудник предприятий сферы услуг;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия
В структуре заразившихся- 150 человек с симптомами ОРВИ, 37 пациентов с пневмонией и 11 человек без симптомов.
ВНИМАНИЕ!
Готовятся новые ограничения
Во вторник, 16 декабря, региональные власти опубликовали проект постановления со списком новых ограничений, которые планируется ввести в конце месяца. Изменения коснутся проведени новогодних торжеств, обучения в школах, работы торговых центров, кинотеатров и предприятий общественного питания.
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