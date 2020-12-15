Где в Калининграде покататься на коньках

Где почувствовать зиму и приближение Нового года? На катке! Фото: Мария ЛЕНЦ

Не знаете, чем заняться в ближайшие выходные или вечером после работы? «Комсомолка» подскажет вам - идите на каток! В нашем городе их действует несколько и какой выбрать - решать вам. В этом году не работает каток в «Резиденции королей», и у Дома Советов, зато уже второй сезон зовет ледовая площадка на улице Интернациональной. Для удобства мы приводим номера телефонов, по которым можно получить самую подробную информацию.

GOLDEN WAY

(Интернациональная, 76)

Новый каток работает ежедневно с 10:00 до 22:30. Время одного сеанса составляет 1 час.

В будние дни сеансы в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 20:00 и 21:00 для взрослых - 150 рублей, для детей до 10 лет - 100 рублей. В выходные и праздники для взрослых 250 рублей, для детей - 150 .

Сеансы в 17:00 и 18:30 в будние для взрослых стоят 200 рублей, в выходные и праздники - 300. Для детей 100 и 150 рублей соответственно.

Прокат коньков отдельно от стоимости входного билета обойдется в 150 рублей за сеанс.

Дети до 5 лет и именинники катаются бесплатно. Пенсионеры – 100 рублей за сеанс. Из дополнительного: прокат тренажера «пингвин» - 200 рублей, заточка коньков 250 рублей пара.

Только по выходным первый сеанс с 10:00 до 10:45 стоит 200 рублей с прокатом коньков. По субботам и праздничным дням последний сеанс в 23:00 тоже стоит 200 рублей с прокатом коньков.

GOLDEN WAY

(Проспект мира, 15)

Каток у стадиона «Балтика» откроется 20 декабря и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:30. Губернатор Антон Алиханов у себя в Инстаграме писал, что уже решили на месте старого катка построить 6 кортов для большого тенниса. Но этой зимой каток работает по-прежнему.

Время одного сеанса на катке составляет 1 час. Расписание цены - такие же, как на Интернациональной.

В будние дни сеансы в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 20:00 и 21:00 для взрослых - 150 рублей, для детей до 10 лет - 100 рублей. В выходные и праздники для взрослых 250 рублей, для детей - 150 .

Сеансы в 17:00 и 18:30 в будние для взрослых стоят 200 рублей, в выходные и праздники - 300. Для детей 100 и 150 рублей соответственно.

Прокат коньков отдельно от стоимости входного билета обойдется в 150 рублей за сеанс.

Дети до 5 лет и именинники катаются бесплатно. Пенсионеры – 100 рублей за сеанс. Из дополнительного: прокат тренажера «пингвин» - 200 рублей, заточка коньков 250 рублей пара.

Есть акции. Например, в выходные дни первый сеанс в 10:00 стоит 200 рублей с прокатом коньков. По субботам и праздничным дням последний сеанс в 23:00 тоже стоит 200 рублей с прокатом коньков.

Телефоны для справок: 777-373, 75-00-22.

GOLDEN WAY

(Центральный парк

культуры и отдыха)

Каток в парке работает с 10:00 до 21:45. Время одного сеанса на катке составляет 45 минут.

Сеансы с 10:00 до 16:00 (каждый час) для взрослых в будние 150 рублей, в выходные и праздники 250 рублей, для детей до 10 лет в будние 100 рублей, в выходные и праздники 200 рублей.

Сеансы с 17:00 до 21:00 (каждый час) для взрослых в будние 200 рублей, в выходные и праздники 300 рублей, для детей до 10 лет в будние 100 рублей, в выходные и праздники 200 рублей.

Детям до 5 лет вход на сеансы бесплатный.

Единая стоимость проката коньков 150 рублей. Тренажер «пингвин» 200 рублей за сеанс. Заточка коньков – 250 рублей за пару.

Телефон для справок: 750-001

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

(Улица Дм. Донского, 12)

Это крытый* каток, внутри тепло и сухо.

Режим работы:

Понедельник: 10:10-15:30; 17:20-21:00;

Вторник: 10:10-14:40; 17:00-18:40; 21:20-00:00;

Среда: 08:00-15:30; 17:00-00:00;

Четверг: 10:10-14:40; 17:00-00:00

Пятница: 09:30-15:00; 17:20-18:40; ночное катание с 21:00 до 00:00

Суббота: 11:30-16:00; 16:30-20:30; ночное катание с 21:00 до 00:00

Воскресенье: 12:30-15:30; 16:00-19:00; 19:30-22:00

Стоимость билетов:

- в будние дни: по единой цене для всех - 250 рублей

- в выходные дни – взрослый билет 400 рублей, детский (до 10 лет) 250 рублей, акция «1+1» 700 рублей, «Ночное катание» - 250 рублей.

Телефон для справок: 526-222

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

(Ул. Тельмана, 3.)

Каток расположен на территории парка «Юность». Это крытая площадка, так что тут чуть теплее, чем на улице. Работает ежедневно, кроме 31 декабря. Сеанс катания длится 1 час. Между сеансами перерыв 30 минут.

Сеансы:

Понедельник, среда: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00.

Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

Стоимость одного сеанса:

- билет с прокатом коньков (будни) 250 р.

- билет без проката коньков (будни) 200 р.

- билет с прокатом коньков (выходной) 350 р.

- билет без проката коньков (выходной) 250 р.

Вход в холл катка разрешен за 15 минут до начала сеанса при предъявлении билета на сеанс. Посетитель с билетом может провести с собой в холл не более двух сопровождающих.

Из дополнительных услуг: прокат поддерживающей стойки (от 50 до 100 рублей), заточка коньков (150 рублей).

Телефон администратора: +7-981-456-76-75.

КАТОК В ГУРЬЕВСКЕ

(Центральный парк)

Работает в будние дни с 12:00 до 21:00, в выходные и праздники с 10:00 до 22:00.

Взрослый билет без коньков стоит 300 рублей, детский (до 10лет) без коньков 200 рублей. Прокат коньков обойдется в 100 рублей.

Длительность сеанса не ограничена, так что кататься можно хоть целый день!

Из дополнительных услуг: прокат опоры для начинающих (50 рублей), инструктор (200 рублей за 30 минут), заточка коньков

Телефон для справок: 788-788.

На крытых катках требуют соблюдать социальную дистанцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты!