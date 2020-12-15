До лета не простоит: зачем в Зеленоградске устанавливают волнолом-«гребенку»

«Гребенки» устанавливают там, где размыв берега проходит наиболее интенсивно. Фото: Иван МАРКОВ

Стройка на песке

Зеленоградский пляж превратился в глобальную стройку. С конца сентября там курсируют тяжелые грузовики, швыряют песок экскаваторы, коперы вбивают в грунт четырехметровые сваи. Ближе к базе серферов так вообще проводится настоящий эксперимент, на который обратили внимание и жители города, и экологи. Рядом со спуском к морю, по которому сейчас курсирует тяжелая техника, лежат обрезки стального шпунта, а также стеклопластиковые трубы с отверстиями, похожие на огромные флейты. Из них уже непосредственно в воде компания «Родные берега» собирает так называемые «гребенки», которые якобы будут гасить волны во время зимних штормов.

На прошлой неделе активисты экологической организации «Зеленый фонд» опубликовали по этому поводу пресс-релиз, в котором назвали установку «гребенок» экологически опасным экспериментом. По их убеждению, монтаж таких сооружений требует предварительной экологической экспертизы.

- Мы получили ответ на запрос из Росприроднадзора , где говорится, что экспертиза не проводилась, и положительное заключение на новую технику и технологию не выдавалось, - сообщает «Зеленый фонд». - Росприроднадзор уже разыскивает заказчиков и исполнителей научного эксперимента для привлечения их к административной ответственности за невыполнение требований закона.

Так конструкция выглядит перед началом монтажа. Фото: Иван МАРКОВ

Корреспондент «Комсомолки», который прибыл в Зеленоградск, чтобы выяснить, что происходит на пляже, на месте «эксперимента» никого не обнаружил. Рабочие со смежной стройки заявили, что «гребенки»-де будут установлены вдоль всего участка побережья после того, как закончится строительство подпорной стенки. Справедливости ради стоит сказать, что разработчики волнолома эту информацию опровергают.

Ни копейки из госбюджета

Во время встречи с жителями Зеленоградска, организованной местной газетой «Волна», инициаторы установки «гребенки» попытались объяснить, зачем она нужна, не приносит ли она вред экологии, и есть ли связь между укреплением склонов и установкой волноломов. Как выяснилось, трубы для проекта произвела компания «Базальтовые трубы», представитель которой - Владимир Ефремов также участвовал в разработке.

- Из госбюджета не потрачено ни копейки, и все работы проводятся за счет инвестора, - проинформировал он.

«Подобная конструкция в качестве эксперимента устанавливается впервые, если не считать Черное море, где сейчас реализуется этот проект, - добавляет «Волна» со ссылкой на все того же Ефремова. - Но у вас он уже более продвинутый. Конструкция сделана из композитного материала, который нас всех переживет, такой используется при строительстве подводных лодок и космических кораблей».

Ефремов также рассказал, что место для установки «гребенки» якобы выбиралось там, где разрушена и не выполняет своей функции защитная буна. По его словам, в том месте размыв берега проходит наиболее интенсивно. Более того, работать новый волнолом будет только в период зимних штормов.

- Эта конструкция легко устанавливается и также легко изымается, без каких-либо потерь, - объяснил специалист. - Мы поднимаем ее на надувных понтонах, доставляем и «сажаем» на место. Когда эксперимент завершится, мы уберем эту конструкцию и летом портить вид и мешать купающимся она не будет. И все же мы надеемся, что по итогам эксперимента ведомства, которые отвечают за берегозащиту, поймут, что можно спасать побережье с помощью современных конструкций без многомиллионных вложений.

Экспертиза не нужна?

Отвечая на претензию экологов по поводу экспертизы, Ефремов заявил, что «это эксперимент, а не строительство», поэтому и экспертиза не нужна.

Что же касается администрации Зеленоградского района, то на запрос из «Зеленого фонда» ответил замглавы Георгий Попшой. По его словам, эксперимент по установке волноломов был одобрен научно-экспертным советом по берегозащите при министерстве строительства Калининградской области еще в феврале прошлого года. Также, по его словам, волнолом запатентован и в РФ, и на международном уровне.

- Новая модель гидротехнического сооружения-волнолома «Гребенка» прошла испытания в лабораторных условиях в научно-исследовательском центре «Морские берега» (сочинский филиал АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства - Ред.), - добавил Попшой.

Чиновник вслед за разработчиком Ефремовым заявил, что никаких согласований и экспертиз не нужно, поскольку установка «гребенки» - это не строительные работы, а всего лишь эксперимент, который проводится за счет инвестора и под присмотром института природопользования БФУ имени Канта и его доцента, кандидата Географических наук Олега Басса. Попшой также подтвердил, что эксперимент с «гребенкой» будет проходить до февраля-марта, после чего конструкция будет демонтирована за день-два.