Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 декабря 2020 года

За сутки тесты сдали 3034 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 17 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 414 558 человек (+3034 за сутки), из них выявлено 14 880 случаев заражения (+201), выздоровели 11 634 человека (+251), умер 151 (+400, остаются под медицинским наблюдением 7 171 человек (+608).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 62 пенсионера;
- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 16 работников торговли и общественного питания;
- 15 неработающих
- 11 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников банков;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 3 студента (КГТУ, БФУ имени Канта, Колледж агротехнологий и природопользования);
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 2 учащихся (школы №1 и №4 Черняховска);
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
В структуре заразившихся- 151 человек с симптомами ОРВИ, 48 пациентов с пневмонией и два человека без симптомов.
ВНИМАНИЕ!
Готовятся новые ограничения
Во вторник, 16 декабря, региональные власти опубликовали проект постановления со списком новых ограничений, которые планируется ввести в конце месяца. Изменения коснутся проведени новогодних торжеств, обучения в школах, работы торговых центров, кинотеатров и предприятий общественного питания.
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