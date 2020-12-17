Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 декабря 2020 года

За сутки тесты сдали 3034 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 17 декабря на COVID-19 в Калининградской области обследовали нарастающим итогом 414 558 человек (+3034 за сутки), из них выявлено 14 880 случаев заражения (+201), выздоровели 11 634 человека (+251), умер 151 (+400, остаются под медицинским наблюдением 7 171 человек (+608).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 62 пенсионера;

- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 16 работников торговли и общественного питания;

- 15 неработающих

- 11 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников банков;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 3 студента (КГТУ, БФУ имени Канта, Колледж агротехнологий и природопользования);

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 2 учащихся (школы №1 и №4 Черняховска);

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

В структуре заразившихся- 151 человек с симптомами ОРВИ, 48 пациентов с пневмонией и два человека без симптомов.

ВНИМАНИЕ!

Готовятся новые ограничения

Во вторник, 16 декабря, региональные власти опубликовали проект постановления со списком новых ограничений, которые планируется ввести в конце месяца. Изменения коснутся проведени новогодних торжеств, обучения в школах, работы торговых центров, кинотеатров и предприятий общественного питания.

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