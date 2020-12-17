Банк «Открытие» и Visa запускают конкурс для молодых художников

ПАО Банк «ФК Открытие» и международная платежная система Visa запускают конкурс «Галерея дизайнов». Конкурс, который продлится до конца декабря 2020 года, призван поддержать молодых художников и дизайнеров и дать им возможность рассказать миру о своих талантах. Амбассадором и вдохновителем проекта является современный художник Макс Горшко-Даньков.

Чтобы принять участие в соревновании, необходимо загрузить свой дизайн карты на сайт конкурса, причем количество работ, которые можно заявить на конкурс, не ограничено. 10 дизайнов, набравших наибольшее число лайков от посетителей сайта, будут представлены членам жюри. Победитель, выбранный членами жюри, получит специальный грант на развитие своего таланта в размере 100 000 рублей.

«Мы рады дать молодым талантам возможность показать свое мастерство и заявить о себе миру, - говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». - Картами с дизайном победителя нашего конкурса будут пользоваться тысячи людей, а солидный денежный приз станет хорошим подспорьем для дальнейшего творческого развития».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.