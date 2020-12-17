«Бедненько, но все есть»: как 73-летняя пенсионерка живет в усадьбе графа фон Белова в Чайковском

Живописное здание еще можно спасти от разрушения. Фото: Иван МАРКОВ

Огромный усадебный дом, которым владел знатный немецкий род фон Беловых, построили в поселке Луговен в далеком 1895 году. Сейчас населенный пункт называется Чайковское и относится к Правдинскому району Калининградской области.

Поместье использовалось и как жилье, и как гостевой дом для приезжавших друзей и родственников старого графа Герда фон Белова. Компании любили совершать конные прогулки от Инстербурга (теперь - Черняховск) до Луговена, где был собственный конезавод. Еще до вступления в эти земли Красной армии в 1945 году знатное семейство фон Белов сбежало на запад, спешно закопав на территории посуду и прочий скарб, за которым, как считали владельцы, вскоре можно будет вернуться. Все это добро после войны нашли новые квартиранты и справедливо поделили между всеми соседями.

Сегодня в огромных, но сильно потрепанных ветрами, дождями и временем хоромах проживают всего два человека.

Путешествия по колхозам

Квартиру на втором этаже в левом крыле занимают 73-летняя Любовь Павловна Эсаулова и семь ее кошек. Сегодня это единственное во всем доме помещение, где есть электрическое освещение, две небольшие печки, отапливаемые дровами, и плита с баллонным газом.

К одиночеству Любовь Эсаулова, как она сама уверяет, привыкла. Фото: Иван МАРКОВ

- Печка дымила сильно, но сынок все отремонтировал. Крышу также он заделал, сама бы не забралась, - с гордостью рассказывает пенсионерка. - Бедненько живу, но все есть. Это вот кухня, там зал, а за ним - еще комната, в которой сын спит, когда приезжает. Он работает в четырех километрах отсюда, а живет вообще в Красном. А раньше в Чайковском и жил, и работал.

Любовь Павловна оказалась в Калининградской области в начале 50-х.

- Мы с мамой приехали из Котельничского района Кировской области. Мне тогда годика три или четыре всего было. И где я только после этого ни жила. Сначала в Нестеровском районе, там и замуж впервые выходила. Потом в Озерском районе, и далее везде. Путешественница была. Это судьба моя такая. Получается, из колхоза в колхоз переезжала. Куда ни приеду, везде жилье давали, - весело рассказывает женщина, поглаживая кошку.

Так выглядит лестница на второй этаж. Фото: Иван МАРКОВ

В Чайковское Эсаулова приехала в 1979 году, и вскоре заняла одну из квартир усадьбы.

- В том блоке, что пониже, сын мой жил с женой и тещей. Все квартиры были заняты. А весело как было! Ой! А сейчас во всем поселке в каждом доме в лучшем случае по одному-два человека остались.

- Вам не скучно здесь?

- Я уже привыкла. Сын иногда приезжает. В этом году впервые на огороде ничего не посадила – нога стала болеть. Соседа моего не так давно в Черняховск родственники перевезли. Бабушка его померла, а ему за 80 давно. Квартира у него хорошая осталась отделанная, сараи тоже бросил.

Возвращение фон Беловых

На первом этаже усадьбы живет Николай Изместьев, родной брат Любови Павловны, с которым она находится в натянутых отношениях. Днем Николай появляется редко, приходит только ночевать. В его квартире нет даже электричества, да и дров практически не осталось. Любовь Павловна и Николай раньше вместе работали на кирпичном заводе в Чайковском. Как признается пенсионерка, переманила брата на завод именно она.

- Когда завод в 90-е стал останавливаться, мне было 48 лет, - вспоминает Любовь Павловна. - Тогда подруга-технолог, тоже Люба, посоветовала съездить в райсобес попытать счастья. Может, говорит, тебе и пенсию начислят. А я ей говорю: «Люба, ты с ума сошла? Кто мне в 48 лет пенсию даст?». Но она меня все убеждала: «Едь, по макушке не стукнут!». И убедила - у меня ведь тогда денег даже на сахар к чаю не было. И что ты думаешь: я «по горячей сетке» пошла, оказалось, что я давно уже стаж себе заработала! Я много лет занималась садкой кирпича в печь, вечно в саже была вымазана. Очень тяжелая работа. Попала туда случайно. Как только пришла, директор говорит: «О! Эта женщина высокая, руки у нее длинные, так что ее только на садку!» И мне даже понравилось там работать. В общем, оформили мне пенсию. Небольшую, конечно, но такая я счастливая была!

Интерьер одной из пустующих квартир. Фото: Иван МАРКОВ

После открытия границы Калининградской области для иностранцев в Чайковское осторожно потянулись бывшие владельцы, предлагавшие помощь с ремонтом здания усадьбы.

- Раньше немцы гуманитарку возили мешками и коробками: обувь, одежду, еще что-то, - вспоминает о том странном времени Любовь Павловна. – Как-то и сам Белов сюда приехал, главарь их. Сейчас он уже умер, наверное, потому что немцы давно не показывались.

«Внутри у меня кошки скребут»

Замуж Любовь Эсаулова выходила дважды. Сейчас оба ее мужа сейчас, как она сама говорит, «лежат на кладбище».

- Детей двое было, но второй погиб 15 лет назад, - продолжает пенсиоенерка. - Сейчас бы ему 44 года уже было. А мужа давно нет. В таком возрасте какой муж вообще может быть?

О комиссиях, приезжающих время от времени проверять разваливающуюся усадьбу, которая цела только потому, что в ней еще теплится жизнь, Любовь Павловна говорит с легким раздражением:

- Сюда приезжают партиями прямо, головы позадирают, посмотрят, пофотографируют и уезжают. Дому уже сто лет, это у них где-то там в Калининграде зафиксировано. Вот когда здесь все жили, и все квартиры были заняты - восемь семей было, никто не приезжал. Удобств не было, вода далеко, ремонт никто не делал. Но жили, не унывали и не жаловались. А сейчас-то все поумирали, и все вдруг ездить начали. Все ездят и ездят, ездят и ездят. Но я-то еще не умираю, живу пока. И внутри у меня кошки скребут, когда смотрю на все это хозяйство. А ведь в таких условиях прожила всю жизнь, и даже внимания не обращала на них.

Дрова и воду в свою квартиру Любовь Павловна практически каждый день носит сама. Фото: Иван МАРКОВ

От помощи работника соцслужбы Любовь Павловна отказывается и говорит, что дрова и воду на второй этаж носить пока в состоянии. А вот за помощь сына не так давно прилетел штраф от муниципальных коммунальщиков. Об этом случае мне рассказал сам сын пенсионерки, Олег:

- Маме должны были газ баллонный привезти, но дорога наша совсем заросла. Я решил кусты по обочинам спилить, потому что они нависали прямо, загораживая путь. Собственно, газовщики это условие поставили: «Не уберешь, газ не привезем». Кто-то увидел, как я кусты убираю. Проверяющие приехали и оценили ущерб в 55 тысяч рублей, да еще и срубленные ветки с собой забрали, чтобы я, не дай бог, на дрова их извел. Половину успел выплатить, теперь еще столько же. На ровном месте.

Любовь Павловна объясняет, что бросить дом в Красном и переехать в Чайковское Олег не может, так как «его сразу на кирпич разберут».

Что делать с особняком?

Собственно, нужно отдать должное Любови Павловне. Грубо говоря, только благодаря ей усадьба в Чайковском еще не разобрана на кирпич. Об этом говорит и калининградец Алексей Лисенков, в течение нескольких лет восстанавливающий усадьбу Грюнхоф в поселке Рощино Зеленоградского района. К слову, Алексей некоторое время назад предлагал одному из своих знакомых заняться восстановлением усадьбы в Чайковском и даже вместе с четырьмя товарищами начал снимать пустующие муниципальные квартиры.

Интерес инвесторов к усадьбе есть, но до конкретных вложений дело пока не дошло. Фото: Иван МАРКОВ

- Это все началось в конце 2018 года, - говорит Лисенков. – Один мой товарищ захотел взять усадьбу под опеку. Потом энтузиазм у него спал, когда он столкнулся с необходимостью выкупить там все квартиры. Это же куча юридических непоняток. Надо было найти, кто где, купить все это за какие-то вменяемые деньги. Бабушку с дедушкой куда-то переселить, а не просто выгнать на улицу. И эта сложность сегодня остается. Администрация же не может продать тебе все 100% здания, потому что владеет только его частью. Мы до последнего продолжали снимать в этом доме квартиры в надежде, что появится тот, кто заинтересуется объектом. А потом начались звонки из администрации - чиновники требовали либо выкупать квартиры, либо расторгнуть договора.

Глава администрации Правдинска Павел Баранов сообщил нам, что история с усадьбой может сдвинуться с мертвой точки в ближайшем будущем.

- Мы второй год ведем переговоры с инвесторами, однако в прошлом году один из них отказался от своих планов, - рассказал Баранов. - Оперативно нашелся другой инвестор, который собирается реконструировать здание под гостевой дом. Он калининградец, и мы уже начали помогать ему проводить работы по выкупу квартир, чтобы объект был единым. В последний раз мы связывались с ним буквально месяц назад.