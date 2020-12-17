Разрисовавшие форт №8 киношники получили 32 миллиона рублей из областного бюджета

Кирпичные стены форта №8 «Король Фридрих I» киношники разрисовали минувшей осенью, но потом привели все в порядок. Фото: Женяй ОГОНЬ

Год заканчивается и вот, подведены итоги конкурса на предоставление рибейтов. Не пугайтесь этого слова! Это всего лишь компенсация части затрат на производство кинофильмов, снятых в Калининградской области в 2020 году. Деньги выделяют, конечно, из областного бюджета.

Приказ уже опубликован на сайте «Фестивальной дирекции». И оказалось, что самой крупной суммы – свыше 32,2 млн рублей удостоился сериал «Кесарь». Тот самый, ради съемок которого этой осенью киношники разрисовали кирпичные стены форта №8 «Король Фридрих I» - между прочим, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. После того как граффити опубликовали в соцсетях, разгорелся изрядный скандал. Даже обычно вполне равнодушные к состоянию довоенного наследия калининградцы на сей раз возмутились поведением пришлых художников и декораторов. Мол, как можно испоганить стены только ради крошечного эпизода в кадре?!

Спохватившись, в областном правительстве даже пригрозили съемочной группе уголовной ответственностью за вандализм. Но едва ли не более грозной карой представлялось намерение поднять перед кинокомиссией вопрос о лишении съемочной группы «Кесаря» вожделенных рибейтов. Впрочем, спустя какое-то время страсти поутихли: кирпичную кладку отмыли, и в итоге продюсерская компания «Среда» получила таки вышеуказанную сумму из региональной казны.

Еще шесть фильмов (или как их обозначают в документах, «проектов») получили от 1,1млн (например, «Психология преступления. Смерть по сценарию») до 9,4 млн («Отель» с Александром Балуевым) рублей. Помимо того, деньги выделили проектам «Водоворот», где главные роли исполняют Владимир Вдовиченков и Алена Михайлова, «Входите, закрыто», «Психология преступления. Эра стрельцов» и «Сердце, и как им пользоваться». Всего же в этом году министерство по культуре и туризму Калининградской области компенсирует компаниям, работавших над фильмами на территории региона, около 50,5 млн рублей. Предоставить субсидии должны до конца декабря этого года.

А вот когда мы увидим все эти фильмы, не совсем понятно. Как правило, от завершения съемок до выхода на экран, проходит немало времени.

Интересно, что субсидии не получил сериал «По законам военного времени - 5», который снимался в нашем регионе все лето и осень. Напомним, в картине заняты такие звезды отечественного кинематографа, как Александр Панкратов-Черный, Екатерина Климова и Евгений Воловенко. Что характерно, в прошлом году, за съемки четвертого сезона, действие которого происходит в Инстербурге весной 1945-го, рибейт этому проекту выделяли.

НАША СПРАВКА

В 2017 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов по созданию кинокомиссий и введению системы кинорибейтов (возмещение кинематографистам расходов, понесенных на съемки в конкретном регионе). В регионе предоставляется один из самых высоких процентов по рибейтам в стране – 20 % от понесенных затрат. В 2017 году рибейты получили пять киноорганизаций в размере 14 млн рублей. Затраты кинопроизводителей на территории Калининградской области составили почти 73 млн рублей.

В 2018 году рибейты были выделены уже на сумму около 28,5 млн рублей, а затраты кинопроизводителей на территории области составили почти 149 млн.

В 2019 году на рибейты потратили более 50,6 млн рублей. В 2020 году – более 50,5 млн рублей.