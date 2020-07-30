2020-07-30T10:09:09+03:00
Общество

Природа объединяет!

В Калининградской области стартовал уникальный международный проект «Природа без границ»
Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Сосны на Балтийской косеСосны на Балтийской косеФото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Ни для кого не секрет, что сегодня политические отношения между Россией и Польшей оставляют желать лучшего. Поэтому гуманитарные инициативы, направленные на сближение двух народов, имеют огромное значение. Среди них - проект «Природа без границ», подготовленный калининградским фондом «Исток». В этом году он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

- Мы хотим возможностями общественной дипломатии сблизить жителей приграничных регионов наших стран, наладить добрососедские отношения между россиянами и поляками, сделать шаг в развитии контактов между институтами гражданского общества и жителями на основе совместной работы над экологическим проектом о трансграничных природных объектах, - рассказывает об основной идее проекта его автор Виктор Медведев.

Политическая карта заметно отличается от карты физической. На первой есть границы, разъединяющие страны, а на второй отчетливо видно, что наши регионы многое связывает. Это нити рек и каналов, Вислинская лагуна (Калининградский залив) и озера, Вислинская (Балтийская) коса и Роминтская пуща (природный парк «Виштынецкий»), и самый большой трансграничный природный объект - побережье Балтийского моря. Именно этому нашему общему богатству и посвящен проект «Природа без границ».

- Наш проект развивает на территории Польши успешные образовательные социальные технологии, наработанные фондом «Исток» в ранее реализованных инициативах, - поясняет Виктор Медведев.

А таких работ в коллекции фонда более десятка. Среди них - проекты, посвященные водным объектам Калининградской области, особо охраняемым природным территориям, карта экологических маршрутов Калининграда и другие.

Что же представляет собой «Природа без границ»? В течение нескольких месяцев калининградские и польские специалисты будут изучать трансграничные природные объекты. Результатом работы станет создание уникального справочного издания и информационного ресурса на сайте фонда «Исток» об этих объектах на русском и польском языках. Прекрасно проиллюстрированное справочное издание будет безвозмездно передано в учебные заведения и библиотеки двух стран. Кроме того, на портале «Клопс.Ru» пройдет международный фотоконкурс для жителей приграничных воеводств Польши и Калининградской области, посвященный уникальным уголкам природы наших стран, а работы-победители отметят ценными призами. Выставки лучших работ фотоконкурса будут продемонстрированы на презентациях проекта в Гданьске, Ольштыне и Калининграде.

- Польские призеры фотоконкурса приедут на презентацию в Калининград, а калининградские призеры - в Гданьск и Ольштын, - добавляет автор проекта.

По его словам, книга и интернет-ресурс станут дополнительным пособием по изучению русского языка в Польше и польского - в России.

- Ведь только в приграничных с Калининградской областью воеводствах насчитывается более 300 тысяч человек, говорящих на русском языке. Думаю, многие жители области интересуются польским языком, - говорит Виктор Медведев.

А самое главное - проект должен содействовать укреплению взаимных симпатий жителей Польши и Калининградской области, а значит, и развитию приграничного туризма.

Партнеры проекта:

Российский центр науки и культуры в Гданьске.

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Русская медиагруппа «Западная пресса».

Калининградский государственный технический университет.

Экологическо-транспортный колледж, г. Гдыня.

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.

Союз фотографов дикой природы, Калининград.

ВНИМАНИЕ!

Многие калининградцы уже не первый год активно участвуют в фотоконкурсах фонда «Исток». Сейчас возникла уникальная ситуация, когда фотографии для конкурса 2021 года можно готовить заранее. Предварительный список объектов фотоконкурса будет опубликован на сайте фонда «Исток» https://istok39.ru/ уже в августе этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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