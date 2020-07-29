2020-07-29T12:26:58+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» внедрил новую интегрированную среду разработки программных продуктов

Инструменты по автоматизации разработки и вывода изменений на базе решения CFT-Platform IDE позволят банку «Открытие» сократить цикл выпуска ИТ-релизов и быстрее выводить новые банковские продукты на рынок.
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ПАО Банк «ФК Открытие» завершил процесс внедрения CFT-Platform IDE (ЦФТ) - качественно новой среды разработки программного обеспечения на базе открытой платформы Eclipse RCP. Теперь 100% кода, который выпускается проектами и командами, выходит в производство с использованием IDE.

Платформа позволяет минимизировать риски разработки программного обеспечения за счет использования встроенных инструментов, в том числе и благодаря интеграции с Git (распределенная система управления версиями).

Среди главных преимуществ нового решения для разработчиков банка - удобная навигация по коду, «пожизненная» историчность кода за счет интеграции с системой контроля версий, наличие всевозможных плагинов, которые позволяют кастомизировать рабочее место, а также набор инструментов для контроля хода разработки.

Новые возможности групповой разработки особенно актуальны для проектных команд, которые одновременно модифицируют одни и те же объекты с использованием гибких методик по принципу Agile.

По словам директора департамента ИТ-развития банка «Открытие» Олега Зайцевского, внедрение новых инструментов для программистов и тестировщиков позволит сократить цикл выпуска ИТ-релизов и позволит банку увеличить скорость вывода новых продуктов на рынок, что крайне актуально в условиях растущей технологической конкуренции в банковской системе.

«Мы получили надежный фундамент для CI/CD процессов АБС ЦФТ-банк. Дальнейшая задача - реализация полнофункциональных процессов CI/CD, обеспечивающих единый автоматизированный процесс от разработки до развертывания программных комплексов», - отмечает Олег Зайцевский.

«Внедрение решения CFT-Platform IDE позволит нашему партнёру оперативно и эффективно реагировать на актуальные вызовы современности в части технологической поддержки бизнеса, достичь высокого показателя time-to-market для новых продуктов, получать конкурентные преимущества благодаря повышению скорости и эффективности разработки», – комментирует Андрей Висящев, председатель Правления ГК ЦФТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Банк «Открытие» внедрил новую интегрированную среду разработки программных продуктов
Инструменты по автоматизации разработки и вывода изменений на базе решения CFT-Platform IDE позволят банку «Открытие» сократить цикл выпуска ИТ-релизов и быстрее выводить новые банковские продукты на рынок.
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