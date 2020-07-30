2020-07-30T11:01:01+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» нарастил розничное кредитование в период пандемии

ПАО Банк «ФК Открытие» объявил о росте розничного кредитного бизнеса по итогам 1 полугодия 2020 года.
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Так, кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 13% до 387 млрд руб. При этом наибольший рост продемонстрировала ипотека – на 17% до 191 млрд руб. Портфель потребительских кредитов увеличился на 11,8% до 180 млрд руб.

Выдачи (в первую очередь кредитов наличными) также продолжили расти и составили 110 млрд рублей по итогам 6 месяцев, что на 36% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Важнейшим приоритетом в работе банка в период пандемии стала поддержка клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. За полгода 1965 человек с суммарными обязательствами свыше 2,5 млрд руб. воспользовались программами кредитных каникул в «Открытии». 1772 клиента смогли улучшить свои жилищные условия с помощью программы ипотечного кредитования «Госпрограмма 2020» (всего в рамках программы выдано свыше 5 млрд руб.). Кроме того, заботясь о здоровье клиентов, банк расширил перечень продуктов, доступных для доставки на дом. Теперь клиенты могут оформить онлайн кредитные карты и кредиты наличными. В удобное время и место продукт доставят представители банка, которые не просто передают карту и подписывают документы, но и отвечают на вопросы клиентов. Кроме того, банк запустил сервис электронной регистрации ипотечных сделок, который позволил клиентам приобретать жилье на вторичном рынке даже в период ограничений в работе МФЦ.

«Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия кредитный бизнес банка «Открытие» продемонстрировал рост основных показателей, - комментирует Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Наиболее тяжелым месяцем был апрель, когда мы наблюдали резкое падение спроса населения на кредитные продукты. Однако уже во второй половине мая рынок кредитования начал восстанавливаться. Наша активная работа с заемщиками, привлекательные условия по продуктам, интенсивное развитие дистанционных каналов и, конечно, программы господдержки позволили «Открытию» удержать свои позиции на рынке розничного кредитования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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