2020-07-30T18:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 31 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 31 июля
Николай Литвинов
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на вчерашний день на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 121 303 человека, из них выявлено 2 854 случая заражения (2 335 человек выздоровели), умерли 47, остаются под медицинским наблюдением 346 человек, в том числе 3 в условиях обсерватора.

. Фото: Яндекс

.Фото: Яндекс

Пятерка муниципалитетов, в которых выявили больше всего случаев, выглядит так:

Калининград - 1742

Гурьевский городской округ - 215

Светловский городской округ - 113

Зеленоградский городской округ - 89

Багратионовский городской округ - 86

ИСТОЧНИК KP.RU

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