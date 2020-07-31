Коронавирус в Калининграде, последние новости на 31 июля 2020 года
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на вчерашний день на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 121 303 человека, из них выявлено 2 854 случая заражения (2 335 человек выздоровели), умерли 47, остаются под медицинским наблюдением 346 человек, в том числе 3 в условиях обсерватора.
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Пятерка муниципалитетов, в которых выявили больше всего случаев, выглядит так:
Калининград - 1742
Гурьевский городской округ - 215
Светловский городской округ - 113
Зеленоградский городской округ - 89
Багратионовский городской округ - 86
ИСТОЧНИК KP.RU