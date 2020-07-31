2020-07-31T17:15:43+03:00
Общество

Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Последние месяцы он находился на лечении в московской больнице
Виктор Сергеев
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Юрий СавенкоЮрий СавенкоФото: Александр Подгорчук
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Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко.

В январе стало известно, что Савенко находится в коме. Сообщалось, что в начале года он получил травму головы. В феврале его доставили в московскую больницу. Юрию Савенко было 59 лет.

Юрий Савенко работал мэром Калининграда с 1998 по 2007 год. Затем с 2007 по 2011 год был депутатом Государственной Думы от Калининградской области. В конце декабря 2011 года был назначен руководителем представительства Калининградской области в Москве, проработав на этой должности до июля 2012-го.

Cоболезнования в связи со смертью Юрия Савенко выразил губернатор Антон Алиханов.

«Юрий Алексеевич прожил яркую жизнь и навсегда вписал себя в историю нашего региона. От себя лично и от Правительства Калининградской области выражаю самые искрение соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича, всем кто его знал», - написал Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

«Комсомольская правда в Калининграде» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Савенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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