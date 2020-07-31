Эпоха Савенко: разрешил точечную застройку, вернул Калининграду День города

Сегодня стало известно о том, что в московской больнице умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Пост градоначальника он покинул в 2007 году, оставив после девяти лет работы внушительное наследие.

Гуляют все!

К моменту прихода Савенко к власти День города в Калининграде в нашем привычном понимании не отмечался. Хотя впервые такой праздник был проведен в 1988-м. Потом городские именины отмечались еще дважды, но с каждым разом все скромнее. А в 1991-м никакого Дня города уже вовсе не было. Стало совсем не до праздников – страна рушилась…

Затем вместо Дня города стали устраивать маловразумительные фестивали. Запоминались они в основном объемом выпитого там пива и горами мусора.

Летом 1998-го Юрий Савенко был еще только и.о. мэра (вместо скоропостижно скончавшегося Игоря Кожемякина). При этом экономическая ситуация была далека от идеала, а в Калининграде буквально все нуждалось в ремонте или реконструкции. И тем не менее, Савенко решился вернуть праздник. Разумеется, многочисленные оппоненты тут же обвинили его в «пире во время чумы».

– Несомненно, у города много проблем, которые надо решать, – сказал тогда Савенко. – Но я в этом празднике вижу и более глубокий смысл, нежели просто кратковременный отдых после нелегких будней. Для каждого калининградца рождение такой традиции, как День города, могло бы стать естественным и логичным обращением к нашим истокам.

В общем, Савенко призвал горожан не быть временщиками-потребителями и относиться к Калининграду как к нашему общему дому. Возрожденный День города прошел с успехом (с той поры эта традиция была нарушена лишь в нынешнем году – из-за пандемии). А Савенко в том же году стал мэром, одержав в октябре 1998-го на выборах убедительную победу.

Как он пришел к власти

6 ноября 1996-го главой областного центра стал Игорь Кожемякин. Но не прошло и года, как первый избранный (а не назначенный) мэр начал стремительно угасать от неожиданно проснувшейся тяжелой болезни. На этом печальном фоне и разгорелась борьба за власть. Да такая, каких у нас доселе еще не наблюдалось.

Кожемякин и первый вице-мэр Юрий Савенко поначалу, казалось, работали душа в душу. Но вот вокруг мэра стали вдруг появляться новые лица. А потом выяснилось, что он уже давно задумал радикально поменять руководство мэрии. И первым навылет был Савенко, который якобы «предал», начав «бегать в областную администрацию». А у Кожемякина с губернатором Леонидом Горбенко отношения не складывались.

Конфликт быстро набирал обороты. Причем мэр на работе уже не появлялся. Формально – находился в отпуске, на деле – состояние его с каждым днем ухудшалось. При этом люди из окружения Кожемякина уверяли, что он в порядке. А что дозвониться до мэра ни у кого не получается, так это он то на прогулке, то в бане парится. И вообще, оставьте человека в покое, дайте ему отдохнуть в отпуске!..

Ситуация взорвалась 25 февраля 1998-го. Утром Савенко улетел в Москву – «выбивать» деньги для города. А в мэрию вдруг поступил целый пакет документов от мэра, который ради этого вышел на денек из отпуска. Однако на рабочем месте так и не появился.

Главным в поступивших бумагах было следующее: Савенко – выговор, а новым и. о. мэра, «пока я отпуске», будет Александр Григорьев. Григорьев – из тех самых новых лиц вокруг Кожемякина. Бывший руководитель аппарата в администрации экс-губернатора Юрия Маточкина. 30 января 1998-го Кожемякин назначил Григорьева еще одним первым вице-мэром. А теперь, значит, он должен был рулить всем вместо Савенко.

Тем, кто хочет в подробностях узнать о том, что было дальше, стоит обратиться к книжке Любови Антоновой «Четыре дня в феврале». Автор сумела разговорить всех ключевых фигур конфликта. Но при этом кто из них прав, а кто – не очень, решить для себя должен сам читатель.

Открытие после ремонта моста на улице Театральной 31 августа 2002 года.Фото: Архив автора

Здесь же напомним лишь главное. Горсовет при поддержке областной прокуратуры не дал Григорьеву «воцариться». Из активной фазы противостояние перешло в пассивную – все (включая суд, куда стороны подали иски) стали ждать апреля, когда Кожемякин должен был выйти из отпуска. Однако на работу он уже не вышел – 23 марта 1998-го его не стало.

Но даже смерть не примирила. В частности, в мэрии, как полагается в таких случаях, была образована похоронная комиссия, но команда Кожемякина создала свою. И на похоронах одни были с повязкой на левой руке, другие – с повязкой на правой…

Еще полгода городские верхи лихорадило. Пока 25 октября 1998-го не состоялись выборы нового мэра – причем уже повторные. Спортсмен-бизнесмен (будущий вице-губернатор в обладминистрации Владимира Егорова) Анатолий Хлопецкий во втором туре набрал 37 789 голосов, Савенко – 75 398.

Так горожане выдали ему мандат доверия. Пожалели ли потом? Это уже, как говорится, другая история.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«С ним был связан переход к новому этапу развития»

Владимир Абрамов, калининградский политолог:

- Мы не так много пересекались с ним лично, но у меня Юрий Алексеевич, как и у многих, оставил впечатление обаятельного и в то же время профессионального управленца. С ним был связан переход города к новому этапу развития, огромная работа по подготовке к празднованию 750-летия.

Что касается точечной застройки, которую ему часто ставят в вину, то, очевидно, это нельзя назвать заслугой. Строить на выезде из города всегда дорого, и пресловутые пятна внутри существующих кварталов для застройщиков выглядят гораздо привлекательнее. Но не нужно забывать, что тогда, в начале 2000-х, никто вообще ничего не строил, было ощущение краха и катастрофы. На том этапе все были рады, что вообще хоть какое-то строительство велось. К сожалению, был упущен момент, когда усилия застройщиков нужно было перенаправить на окраины - у компаний уже накопился для этого достаточный опыт и необходимые финансовые ресурсы.

Самой сильной стороной Савенко была именно работа во главе исполнительной власти в постоянном контакте с горожанами, что у него получалось замечательно. По этой причине я считаю, что переезд на работу в Государственную Думу был для него, как для Антея - отрывом от родной почвы.