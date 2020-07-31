2020-07-31T19:14:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 1 августа

Последний летний месяц начнется без новых послаблений и на фоне роста числа инфицированных
Николай Литвинов
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В последние дни количество новых случаев снова стало расти.В последние дни количество новых случаев снова стало расти.Фото: Александр Подгорчук
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Маски и самоизоляция

Носить маски жители и гости Калининградской области обязаны в общественном транспорте, магазинах и других публичных местах (на улице - не обязательно).

Режим самоизоляции касается только лиц старше 65 лет.

Кафе и рестораны

Работа предприятий общественного питания разрешена с загрузкой зала в 50% от общего числа посадочных мест. Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенных в торговых центрах и комплексах, но не ограничивается работа их летних террас.

Массовые мероприятия

Концерты, фестивали и прочие массовые мероприятия остаются под запретом. Исключение - домашние матчи «Балтики». Ближайший из них (и первый в новом сезоне) состоится 8 августа против «Волгаря». На стадионе «Калининград» будут заполнены только 10% мест при шахматной рассадке болельщиков.

Калининградские музеи продолжают работать с соблюдением всех профилактических мер - посетители обязаны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кинотеатры (за исключением автомобильного) остаются закрытыми.

Транспорт

«Храброво» не попал список аэропортов, в которых с 1 августа возобновят международные полеты. Авиасообщение сохраняется только с другими регионами страны. Губернатор Антон Алиханов заверил, что власти ведут работу с федеральным Минтрансом по поводу допуска нашего аэропорта к международным авиарейсам, но пока никакой конкретике в этом вопросе нет.

Курсирование пассажирских поездов № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград продолжается с жесткими ограничениями. В каждом поезде могут находиться не более 100 пассажиров с размещением пассажиров не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров, в составе которых больше 10 человек, проезд не разрешен. Пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в гражданском паспорте отметки о регистрации в Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства. Для транзитного проезда через территорию Литвы установлен определенный порядок оформления упрощенного проездного документа по железной дороге (УПД-ЖД).

ИСТОЧНИК KP.RU

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