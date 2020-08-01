Новый сезон «Балтики»: старый состав и болельщики в масках

Из-за коронавируса межсезонье в этом году получилось рекордно длинным. В ФНЛ, напомним, решили завершить прошлый чемпионат досрочно, так что времени собраться с силами у команд было предостаточно. Перед стартом первенства мы традиционно решили оценить, в какой форме подходит к играм калининградская «Балтика».

Новички-старички

Особых изменений состав команды в межсезонье не претерпел. Новичком (и то с натяжкой) можно назвать только 22-летнего полузащитника Евгения Бутакова. Воспитанник калининградской СШОР-5 уже выступал за «Балтику», дебютировав всего в 16 лет. В прошлом году Евгений отправился на срочную службу в армию, а теперь возвращается в родной клуб - контракт заключили сразу на три года.

С чешским футбольным клубом «Баник» удалось договориться о полноценном переходе в «Балтику» 24-летнего центрального защитника Артема Мещанинова, который уже год играет у нас на правах аренды. Выпускник клубной академии питерского «Зенита» четыре сезона провел в Чехии и в составе «Баника» становился финалистом кубка страны. За «Балтику» он успел сыграть 12 матчей.

На этой неделе состав пополнил полузащитник «локомотива» Виктор Демьянов. Он выступал за динамовскую команду в Юношеской лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодежных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ. Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U-20). В прошлом году Демьянов заключил соглашение с московским «Локомотивом» и стал выступать в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. На июльском сборе в Москве Виктор принес победу «Балтике» в игре с «Иртышом» (Омск), забив решающий второй мяч.

И все же главной же трансферной новостью можно считать продление контракта с главным тренером Евгением Калешиным и его помощниками. Тренерский штаб будет работать в клубе до окончания сезона 2021/2022.

Подготовка

Летние сборы «Балтика» провела в два этапа - на базе в Светлогорске и в Москве. В столице балтийцы сыграли 8 матчей, в которых одержали 4 победы, 3 матча завершили вничью и лишь одну игру проиграли. Самым результативным в составе нашей команды стал бразильский нападающий Аллеф, забивший 5 мячей.

Пустят каждого десятого

Первенство ФНЛ 2020/2021стартует 1 августа. Впервые за последние 12 лет в чемпионате примут участие 22 клуба. Среди них - выбывшие из Премьер-Лиги «Крылья Советов» и «Оренбург».

Команды ежемесячно будут проводить по шесть игр с традиционным зимним перерывом. Как сообщает пресс-служба «Балтики», первая часть сезона завершится ориентировочно 28 ноября или 7 декабря. Вторая часть начнется весной будущего года и продлится до 15 мая.

Домашние игры «Балтики» будут проходить со зрителями, но при соблюдении нескольких условий. На стадионе разрешили заполнить не более 10% мест при шахматной рассадке. Болельщики также должны будут выдерживать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки. Приоритетное право посещения матчей «Балтика» предоставляет владельцам абонементов на игры сезона 20/21. Появятся ли в продаже обычные билеты, пока неизвестно.

НЕ ПРОПУСТИ!

Расписание матчей балтийцев в августе

2 августа «Крылья Советов» - «Балтика»

8 августа «Балтика» - «Волгарь»

12 августа «Факел» - «Балтика»

16 августа «Балтика» - «Шинник»

20 августа «Торпедо Москва» - «Балтика»

30 августа «Балтика» - «Акрон»