Пятничная летучка с поющей Элеонорой
Слово недели. 31 июля 2020 года
Видеозапись эфира на странице программы «Говорит Калининград» в Фейсбуке
01:00 – «Надежда»;
03:40 – любимое место для выступлений;
06:35 – о музыкальном образовании и любимой преподавательнице;
09:24 – о том, как Элеонора Казакова стала Поющей Элеонорой и вышла петь на улицу;
11:07 – «Canción del mariachi»;
13:39 – рубрика «Коммунальная»: мусорить стали меньше;
19:12 – «Тумбалалайка»;
21:40 – рубрика «Стеклянная, оловянная, деревянная»: выбираем слово недели и выясняем, почему завтрак едят не завтра, а сегодня;
26:42 – «Bella ciao»;
29:40 – что такое библиотерапия;
33:06 – Элеонора Казакова о своём первом выступлении на улице, мотивации и калининградцах;
36:25 – «Белеет мой парус»;
41:45 – «Porque»;
49:34 – «Let my people go»;
52:37 – гадание на Канте.
Надежда, Белла чао, Тумбалалайка, Белеет мой парус: слушаем и подпеваем Элеоноре Казаковой
ИСТОЧНИК KP.RU
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