Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna

В воскресенье под Калининградом легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Инцидент произошел около 15 часов в районе поселка Стрельцово.

По данным МЧС, на борту самолета Cessna находились три человека, все они получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным "Интерфакса", спортивный самолет совершил жесткую посадку из-за технических проблем. В региональном Минздраве уточнили, что состояние двоих пострадавших мужчин оценивается как тяжелое, женщины - средней тяжести.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).