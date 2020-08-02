2020-08-02T21:35:15+03:00
Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna

Три человека госпитализированы
Виктор Сергеев
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ЧП произошло в районе поселка Стрельцрво.ЧП произошло в районе поселка Стрельцрво.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В воскресенье под Калининградом легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Инцидент произошел около 15 часов в районе поселка Стрельцово.

По данным МЧС, на борту самолета Cessna находились три человека, все они получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным "Интерфакса", спортивный самолет совершил жесткую посадку из-за технических проблем. В региональном Минздраве уточнили, что состояние двоих пострадавших мужчин оценивается как тяжелое, женщины - средней тяжести.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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