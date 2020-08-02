Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna
В воскресенье под Калининградом легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Инцидент произошел около 15 часов в районе поселка Стрельцово.
По данным МЧС, на борту самолета Cessna находились три человека, все они получили травмы и были госпитализированы.
На месте работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным "Интерфакса", спортивный самолет совершил жесткую посадку из-за технических проблем. В региональном Минздраве уточнили, что состояние двоих пострадавших мужчин оценивается как тяжелое, женщины - средней тяжести.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
ИСТОЧНИК KP.RU