Калининградец оборудовал игорный притон с марихуаной в собственной квартире

Помещение, где играли в карты и курили "травку", правоохранители взяли штурмом. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Гурьевский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гурьевска. Горожанин оказался весьма предприимчивым организатором: собственноручно изготовил игорный стол, купил в магазине фишки, кости и игральные карты и оборудовал в своей квартире подпольное казино. Меры конспирации соблюдались, конечно, строго: к игре по предварительной договоренности допускались только знакомые хозяина жилища и уже известные в регионе завсегдатаи подобных заведений. Притон бойко функционировал с июня по август прошлого года.

- Владелец нелегального казино выступал в роли крупье, получая процент от выигрышей, а также нередко сам испытывал удачу как игрок, употребляя при этом марихуану, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.- Квартиру взяли штурмом оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Полицейские прервали очередной турнир по игре «покер-холдем», задержав как самого организатора, так и его гостей. При обыске было изъято не только игорное оборудование, фишки и денежные средства, но и еще не выкуренная «травка».

- По материалам собранным сотрудниками ОНК и ОЭБиПК ОМВД в отношении фигуранта отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств, - добавила Поставничая. - В мае этого года суд вынес обвинительный приговор, назначив злоумышленнику условное наказание. Кроме того, материалы проверки по факту незаконной организации игорной деятельности полицейские передали в Следственный комитет.

В СКР возбудили еще одно уголовное дело – по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко. - С его слов, доход, полученный им за указанный период времени, составил около 50 тысяч рублей. На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.