2020-08-03T12:42:45+03:00
Лето в городе

Погода на неделю в Калининграде: сначала ливни, потом - почти 30-градусная жара

Ближе к выходным лето вновь напомнит о себе
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Очередной атлантический циклон уже приблизился к нашим берегах и ближайшие двое суток будет диктовать свои условия. По данным портала rp5.ru, самым ненастным днем станет вторник, когда Калининград и область накроют ливни, а температура днем не превысит +16..+17 градусов.

Солнце выйдет из-за туч в среду. Осадки полностью прекратятся, а воздух прогреется до +20. В ночь на четверг начнет задувать с юга и востока, пойдут в рост давление и температура - на смену циклону идет антициклон, который вернет нам настоящее лето.

По прогнозу Гидрометцентра России, в четверг термометры покажут в Калининграде +25 градусов. Дальше - больше. В пятницу синоптики ждут +27, в субботу и воскресенье - до +28 градусов. Правда, на выходных возможен дождь - пока что вероятность выпадения осадков оценивается в 79%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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