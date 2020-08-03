Погода на неделю в Калининграде: сначала ливни, потом - почти 30-градусная жара

Очередной атлантический циклон уже приблизился к нашим берегах и ближайшие двое суток будет диктовать свои условия. По данным портала rp5.ru, самым ненастным днем станет вторник, когда Калининград и область накроют ливни, а температура днем не превысит +16..+17 градусов.

Солнце выйдет из-за туч в среду. Осадки полностью прекратятся, а воздух прогреется до +20. В ночь на четверг начнет задувать с юга и востока, пойдут в рост давление и температура - на смену циклону идет антициклон, который вернет нам настоящее лето.

По прогнозу Гидрометцентра России, в четверг термометры покажут в Калининграде +25 градусов. Дальше - больше. В пятницу синоптики ждут +27, в субботу и воскресенье - до +28 градусов. Правда, на выходных возможен дождь - пока что вероятность выпадения осадков оценивается в 79%.