2020-08-03T17:18:35+03:00
Общество

Калининградец на автомобиле пять раз протаранил кафе из-за ссоры с его хозяйкой

Ущерб оценили примерно в 200 000 рублей
Виктор Сергеев
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Перед выездом "на дело" мужчина успел изрядно принять на грудь.Перед выездом "на дело" мужчина успел изрядно принять на грудь.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Громкий конфликт произошел в городе Полесске Калининградской области. 33-летний житель одного из поселков, изрядно приняв на грудь, сел за руль своего автомобиля и отправился на улицу Портовую. Там он не менее пяти раз специально протаранил стену кафе-бара. Проломив ее, мужчина не остановился и продолжил крушить находящееся внутри имущество. Позже ущерб оценили в сумму около 200 000 рублей.

- По предварительной информации, причиной произошедшего послужил многолетний конфликт между водителем транспортного средства и владелицей заведения, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Установлено, что водитель и 47-летняя хозяйка кафе долгое время конфликтовали между собой. Три года назад мужчина уже покушался на имущество коммерсанта и потом выплачивал компенсацию. Однако в начале 2020 года противостояние между местными жителями вспыхнуло с новой силой.

В отношении мстительного автомобилиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах вражды и изучают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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