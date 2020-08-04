Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 августа 2020 года

После четырех подряд суток роста (с 29 июля по 1 августа) динамика прироста новых случаев в Калининградской области пошла на спад. Впрочем, у большинства болезнь по-прежнему диагностируют уже с проявлением симптомов, а у каждого третьего обнаруживаю пневмонию.

По состоянию на утро 4 августа в области нарастающим итогом зарегистрировано 2929 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией. Обследовано уже 127 548 человек, 2 370 человек выздоровели, умерли 50, остаются под медицинским наблюдением 403 человека, в том числе 1 в условиях обсерватора.

3 августа в поликлиниках Калининградской области стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу. Всего планируется обследовать около трех тысяч человек. По окончании процедуры пробирки с биоматериалом доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, где их проанализируют специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Конечные данные сгруппируют не только по популяции области в целом, но и в разных подгруппах: по возрасту, по полу, по социальному статусу и/или профессии. Результаты обследования добровольцам сообщат по электронной почте, которую они оставили в анкете участника или по номеру телефона. Те, кто получат анализ с положительным результатом lgG, будут приглашены на повторное тестирование осенью этого года.

Также с 3 августа в Калининградской области сняты ограничения в работе стоматологий. Им разрешили возобновить процедуры « использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников».