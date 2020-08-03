2020-08-03T18:53:13+03:00
Общество

В Калининграде собирают 170 тысяч для реабилитации 4-летнего мальчика с ДЦП

У Прохора Фролова тяжелая форма болезни, помочь мальчику готовы в Санкт-Петербурге
Надежда Ржевская
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Подпись: Сегодня Прохор с настроением осваивает ходунки.Подпись: Сегодня Прохор с настроением осваивает ходунки.Фото: семейный архив.
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В результате родовой травмы у 4-летнего Прохора Фролова тяжелая форма ДЦП. Из сопутствующих заболеваний - эпилепсия, нарушение зрения, задержка речевого развития.

Но, глядя на этого мальчика, никогда не скажешь, что ему чего-то не хватает для общения, для радости, для движения.

31 июля Прохор вместе с мамой улетели на очередной этап реабилитации в Центр междисциплинарных технологий и реабилитации Санкт-Петербурга. Это уже не первый визит в Центр. В ближайшее время Прохор пройдет курс ЛФК, массажа, с ним снова будут работать логопед, дефектолог, специалисты по двигательной коррекции и сенсорной интеграции.

- Каждый пройденный курс реабилитации – это рывок вперед, - рассказывает мама мальчика Ирина Фролова. – Прохор хорошо откликается на все процедуры и занятия. Динамика очевидна.

После месячного курса в Питере Прохору нужно будет переместиться в Краснодар, где специалисты изготовят ортезы для голеностоп. Для мальчика это очень важно, поскольку сейчас он учится ходить, осваивает ходунки.

- Для оплаты курса реабилитации, ортезов, перелетов, проживания в съемном жилье мы собираем 170 тысяч рублей, - поясняет Ирина Фролова. – За четыре недели сбора нам уже поступили пожертвования на сумму 68 тысяч рублей. Сбор продолжается, и без вашей поддержки нам не справиться. Будем очень благодарны за любую помощь!

КУДА МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА

Карта Сбербанка: 4274 3200 3463 5428

PayPal: irina.frolova.16@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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