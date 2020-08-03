Огневая поддержка и прорыв обороны: самые яркие кадры высадки десанта на калининградское побережье

Масштабные учения ВМФ России «Океанский щит – 2020» проходят в акватории Балтийского моря. Высадку морского десанта на необорудованное побережье провели на калининградском полигоне «Хмелевка». В общей сложности было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2000 военнослужащих.

Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы и обеспечили безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря. Высадка самого десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь». При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег выдвинулись более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты. На побережье подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/794177" frameborder="0"></iframe> Высадка десанта на калининградское побережье.пресс-служба Балтфлота.

За высадкой десанта наблюдал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Вот как впечатляюще это выглядело!

В общей сложности было задействовано 18 самолетов и вертолетов морской авиации.Фото: пресс-служба Балтфлота

В учениях участвовали более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.Фото: пресс-служба Балтфлота

Сначала на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений.Фото: пресс-служба Балтфлота