2020-08-03T22:11:51+03:00
Политика

Огневая поддержка и прорыв обороны: самые яркие кадры высадки десанта на калининградское побережье

Силы Балтийского флота приняли участие в учениях «Океанский щит-2020» [фото, видео]
Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Учения прошли на полигоне "Хмелевка".Учения прошли на полигоне "Хмелевка".Фото: пресс-служба Балтфлота

Масштабные учения ВМФ России «Океанский щит – 2020» проходят в акватории Балтийского моря. Высадку морского десанта на необорудованное побережье провели на калининградском полигоне «Хмелевка». В общей сложности было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2000 военнослужащих.

Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы и обеспечили безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря. Высадка самого десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь». При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег выдвинулись более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты. На побережье подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Высадка десанта на калининградское побережье.пресс-служба Балтфлота.

За высадкой десанта наблюдал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Вот как впечатляюще это выглядело!

В общей сложности было задействовано 18 самолетов и вертолетов морской авиации. Фото: пресс-служба Балтфлота

В общей сложности было задействовано 18 самолетов и вертолетов морской авиации.Фото: пресс-служба Балтфлота

В учениях участвовали более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Фото: пресс-служба Балтфлота

В учениях участвовали более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.Фото: пресс-служба Балтфлота

Сначала на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений. Фото: пресс-служба Балтфлота

Сначала на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений.Фото: пресс-служба Балтфлота

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Фото: пресс-служба Балтфлота

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков».Фото: пресс-служба Балтфлота

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Неудачное знакомство толкнуло калининградца на грабеж
В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей
Жителей Калининграда приглашают пройти кинопрактику на съемочной площадке
Калининградцы задолжали за тепло и горячую воду более 800 млн рублей
Ревнивый калинниградец зарезал приятеля и получил 7 лет "строгача"
На ул. Карамзина в Калининграде построят торгово-развлекательный комплекс
В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник
Калининградец едва не лишился, жены, тещи и машины
Назначен новый глава областной трудовой инспекции
На Моспроспекте восстановили прежнюю схему движения троллейбусов
В калининградских поликлиниках стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу
В Калининграде главный инженер требовал деньги за свою подпись
Жителя Гурьевска будут судить за ДТП с погибшим
Избежавшего смертной казни калининградца отправили в колонию за уклонение от надзора
Райффайзенбанк снизил ставку потребительского кредитования
В Полесске завели дело на водителя, который протаранил кафе
Кирилл Юткин покинул пост директора «Россети Янтарь»
Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги
В Калининграде пьяный мужчина выпал из окна второго этажа
В Калининграде на выходных обнаружили три боеприпаса времен войны
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде на многоэтажке появился портрет врача, борющегося с коронавирусом