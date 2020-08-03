Огневая поддержка и прорыв обороны: самые яркие кадры высадки десанта на калининградское побережье
Масштабные учения ВМФ России «Океанский щит – 2020» проходят в акватории Балтийского моря. Высадку морского десанта на необорудованное побережье провели на калининградском полигоне «Хмелевка». В общей сложности было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2000 военнослужащих.
Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы и обеспечили безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря. Высадка самого десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь». При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег выдвинулись более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты. На побережье подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.
Высадка десанта на калининградское побережье.пресс-служба Балтфлота.
За высадкой десанта наблюдал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.
Вот как впечатляюще это выглядело!
В общей сложности было задействовано 18 самолетов и вертолетов морской авиации.Фото: пресс-служба Балтфлота
В учениях участвовали более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.Фото: пресс-служба Балтфлота
Сначала на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений.Фото: пресс-служба Балтфлота
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков».Фото: пресс-служба Балтфлота
ИСТОЧНИК KP.RU